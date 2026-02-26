Udala se Zorannah! Intimno venčanje u Americi, rekla DA poznatom sportisti

Poznata blogerka Zorana Jovanovih Zorannah udala se za golmana Eloja Ruma, sa kojim trenutno živi u Americi.

Venčanje je bilo intimno, samo za najbliže. Za ovu priliku, blogerka je obukla beli sako i čizme do kolena.

Svog partnera upoznala je preko aplikacije za upoznavanje, a zbog toga se našla na meti kritika.

Podsetimo, Eloj Rum živi u Americi i igra za tamošnji klub Columbus Crew. Rođen je u Holandiji, dok je poreklom sa ostrva koje je u južnom delu Karipskog mora blizu severne obale Venecuele, Kuraso.

Fudbaler ima brak iza sebe u kom je dobio ćerku, a na društvenim mrežama prati ga skoro 100 hiljada ljudi.

Autor: D. T.