Zorannah nije nosila venčanicu! Pogledajte prve fotke s tajnog venčanja u Americi, muž za svadbu obukao jaknu

Poznata blogerka Zorana Jovanović Zorannah udala se za golmana Eloja Ruma, sa kojim trenutno živi u Americi.

Venčanje je bilo intimno, a fotografije sa događaja osvanule su na društvenim mrežama.

Zorannah je imala neobičan stajling - umesto tradicionalne venčanice, odlučila se za beli sako i čizme do kolena, na glavi je nosila naočare za sunce, dok je u rukama držala pasoš i papire za venčanje, detalj koji je mnogima odmah privukao pažnju.

Eloj je na svom profilu podelio sliku u braon jakni i beloj majici, uz komentar "Venčaćemo se!".

Komentari ispod njegove objave brzo su se nizali, a pored brojnih čestitki našao se i jedan duhovit: "Kaže on: 'Nećemo praviti veliku svadbu, jer je to bacanje para', pa su posle venčanja otišli u grčki restoran na ručak", napisala je jedna korisnica.

Inače, Zorana je svog partnera upoznala preko aplikacije za upoznavanje, a zbog toga se našla na meti kritika.

Fudbaler ima brak iza sebe u kom je dobio ćerku, a na društvenim mrežama prati ga skoro 100 hiljada ljudi.

