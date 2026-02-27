ODREKAO SAM SE ĆERKE! Aca Amadeus prekinuo sve veze sa svojom jedinicom, imovinu ostavlja deci svog brata!

Skandal koji trese javnost.

Aleksandar Stanimirović, poznatiji kao Aca Amadeus nedavno je izneo šokantne optužbe na račun svoje bivše suprugu, te izneo tvrdnje da ga je navodno prevarila sa učenikom. Njegova bivša žena se ubrzo oglasila i demantovala navode, a prošle godine kada su se njih dvoje razveli, muzičar je otkrio da se odrekao ćerke jer je na maminoj strani.

- Podneo sam tužbu za razvod. Nije prijatno kad uhvatiš ženu... Kod mene je to kao kod ćaleta. Nisam znao da ona ona konzumira to, nisam ni pretpostavljao. Malo je sve to čudno, malo sam se i uplašio, pravo da ti kažem - rekao je on.

Njegova ćerka se oglasila iscrpnim izveštajem i iznela šokantne detalje o svom ocu zbog čega se Aca odrekao svoje naslednice.

- Naravno, ćerka je na njenoj strani, zato sam se ćerke i odrekao. Istina je da im neću prepisati imovinu. Sve je ostavljeno deci mog brata Bokija, on svira sa mnom, znate ga - izjavio je Stanimirović u jednoj emisiji.

Nedavno je ponovo šokirao javnost tvrdnjama da ga je supruga prevarila sa učenikom.

- Meni je pre tri meseca nestao kompjuter iz kuće. Nestalo je i 10.000 evra, kao i porodično zlato. Šta da kažem, jezivo. Sve je to prijavljeno policiji u Blacu. Na snimku koji sam dobio vidi se moja žena sa svojim učenikom. Mislim da je on to pustio u javnost jer ga je ona ostavila - tvrdi Aleksandar Stanimirović.

Autor: R.L.