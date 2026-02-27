Naša pevačica redovno sanja POKOJNU BAKU: Otkrila joj da će roditi devojčicu, a predosetila i očevu smrt!

Ovakvi snovi joj nimalo ne smetaju.

Pevačica Mia Borisavljević otkrila je nedavno da ima veoma čudne snove u koje joj redovno dolazi pokojna baka. Tako je ona istakla da je tačno znala da će joj otac preminuti, jer ga je sanjala kako odlazi i kako se rastaju.

- Kad sam rekla da sam znala da će on da umre, to je bilo kada je on već bio u bolnici 12-13 dana. Malo je bio u komi, malo ne. Ja sam tada, tih dana, imala san gde se on javio i pokazao mi gde ide i pozdravili smo se -rekla je Mia.

Ona je otkrila i da je pokojnu baku sanjala kad je ostala trudna, te joj je ona otkrila da će dobiti devojčicu.

- Ja sam ostala u drugom stanju otprilike 2. jula, a 7. jula sam sanjala baš taj san sa bakom da sedimo u našoj staroj kući u Valjevu i da leži beba u roze skafanderu - kao devojčica, izeđu mene i babe. I kaže baba: "Sledeće godine u ovo vreme ćemo biti ovde ti, ona i ja. I onda sledeće godine, 7. jula, je umro moj otac. Inače, kad se Ema rodila bio je sneg i bila je u roze skafanderu - ispričala je pevačica u jednoj emisiji.

Autor: R.L.