AKTUELNO

Domaći

Naša pevačica redovno sanja POKOJNU BAKU: Otkrila joj da će roditi devojčicu, a predosetila i očevu smrt!

Izvor: Kurir/Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Ovakvi snovi joj nimalo ne smetaju.

Pevačica Mia Borisavljević otkrila je nedavno da ima veoma čudne snove u koje joj redovno dolazi pokojna baka. Tako je ona istakla da je tačno znala da će joj otac preminuti, jer ga je sanjala kako odlazi i kako se rastaju.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Kad sam rekla da sam znala da će on da umre, to je bilo kada je on već bio u bolnici 12-13 dana. Malo je bio u komi, malo ne. Ja sam tada, tih dana, imala san gde se on javio i pokazao mi gde ide i pozdravili smo se -rekla je Mia.

Ona je otkrila i da je pokojnu baku sanjala kad je ostala trudna, te joj je ona otkrila da će dobiti devojčicu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam ostala u drugom stanju otprilike 2. jula, a 7. jula sam sanjala baš taj san sa bakom da sedimo u našoj staroj kući u Valjevu i da leži beba u roze skafanderu - kao devojčica, izeđu mene i babe. I kaže baba: "Sledeće godine u ovo vreme ćemo biti ovde ti, ona i ja. I onda sledeće godine, 7. jula, je umro moj otac. Inače, kad se Ema rodila bio je sneg i bila je u roze skafanderu - ispričala je pevačica u jednoj emisiji.

Autor: R.L.

#Mia Borisavljević

POVEZANE VESTI

Domaći

INDOĐIJA PRIZNALA ZBOG ČEGA JE BACILA FLAŠICE VODE U PUBLIKU! Razlog će vas oduševiti, a evo i šta kaže o tome što je upoređuju sa Mimi Mercedes! (VID

Zadruga

Kontaktiraj je kad budeš sam: Ivan optužio Jelenu da laže za postojanje devojke koja je spavala u njihovom stanu! (VIDEO)

Zadruga

Već ne može da ga podnese: Milana Šarac Mima požalila se Ivanu na OVOG učesnika! (VIDEO)

Domaći

PITALI SU SE ODAKLE MENI ZLATAN SAT?! Zorana Mihajlović otkrila sa kakvim se sve osudama susretala, pa šokirala OVIM priznanjem: Morala sam da dobijem

Domaći

Uvek ću imati pečat da sam abortirala: Aneli priznala koliko joj je teško palo što je očistila Janjuševo dete, pa otkrila sve o Eninoj tužbi! Oseća se

Zadruga

Aneli Ahmić umalo doživela fras: Luka uspeo da je izbaci iz takta, ponovo nastavlja da radi po svom! (VIDEO)