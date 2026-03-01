AKTUELNO

Kome smeta jak Mile Kitić? Skinuo se u osmoj deceniji, pokazao telo i poslao pozdrav sa egzotične destinacije! (FOTO)

Telo kao momak.

Pevač Mile Kitić rešio je da zameni hladne i kišovite februarske dane u Beogradu, suncem okupanom Domeniskanskom republikom.

On je uputio tople pozdrave sa ove egzotične destinacije svojim pratiocima na Instagramu, a mnogima je zapalo za oko njegovo telo u 74. godini.

Mile izgleda zaista impresivno za svoje godine. Mnogi su komentarisali da bi na crtu mogli da mu stanu i duplo mlađi muškarci. Šta vi kažete, da li možete da verujete da pevač uveliko gazi osmu deceniju.

Vila na Avali,,,Inače, Mile i njegova supruga Marta Savić veliki su ljubitelji prirode, mira i tišine, pa ne čudi njihovo impresivno zdanje na Avali, vila sa bazenom i ogromnim dvorištem, gde vole da provode svoje dane kada su u našoj prestonici.

