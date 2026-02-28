AKTUELNO

Domaći

NAŠ MUZIČAR ZAMALO ŽIV IZGOREO U KOMBIJU! Sina imao samo na jedan dan: Ostao bez kože od kolena do nožnih prstiju

Izvor: Pink.rs, Kurir, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Priča o našoj najstarijoj rok grupi, "YU grupi", traje više od pola veka, ali životna priča njenog osnivača, Žike Jelića, prepuna je dramatičnih obrta, teških trenutaka i anegdota koje zvuče kao scenario za film.

Iako je rođen u vihoru Drugog svetskog rata, 7. decembra 1942. godine u Šumaricama kraj Kraljeva, njegov život i srce neraskidivo su vezani za beogradski Zemun, gde je odrastao i gde želi da počiva.

Susreti sa smrću: "Od kolena do prstiju ostao sam bez kože"

Malo ko zna da je legendarni roker izbegao smrt čak pet ili šest puta. Najjeziviji trenutak dogodio se 1981. godine kada je umalo živ izgoreo u kombiju sa opremom.

"Benzin mi je bio isprskao nogu, pa kad se vatra proširila od motora, plamen mi je obuhvatio nogu", priseća se Žika Jelić, koji je tada ostao bez kože od kolena do nožnih prstiju. Zbog ove strašne povrede, grupa punih šest godina nije svirala, sve do povratničkog hita "Od zlata jabuka".

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

Pored ovog užasnog incidenta, Žiku je dva puta udarila struja na bini (na početku karijere i 2014. godine u Foči), a preživeo je i nekoliko teških saobraćajnih nesreća.Pre dvadesetak godina doživeo je toliko težak udes da su vatrogasci morali da seku slupani automobil kako bi ga izvukli.

- Sećam se glasa medicinskog tehničara koji je rekao: 'Tebe je Bog pogledao, pa ti si živ!', prepričava muzičar.

"Imao sam sina, ali samo jedan dan"

Žika je u braku proveo 15 godina i ponosan je otac dve ćerke, Ane i Tamare. Starija ćerka Ana bila je član ansambla Pozorišta na Terazijama, a danas živi u Barseloni, dok se mlađa Tamara vratila iz inostranstva i živi na beogradskom Banovom brdu.Iako ističe da nema žal za tim što nije dobio sina, Žika sa osmehom prepričava komičnu situaciju iz beogradskog porodilišta „Narodni front“.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Usled administrativne greške, njegova ćerka Tamara se ceo jedan dan u knjigama vodila kao dečak.

- Eto, imao sam jedan dan muško dete, ali više ga nemam... U svakom slučaju, doživeo sam i taj osećaj - kako se oseća čovek kad dobije sina, pričao je roker kroz smeh.

Tajna dugovečnosti: Bicikl, Zemun i umerenost

Čovek čije pravo ime Živorad, prema rečima jednog jeromonaha, znači „rado živiš“, danas vodi miran, samački život u Zemunu. Budi se prirodno, vozi bicikl do pijace, šeta pored Dunava i druži se sa prijateljima. Iako se nekada puno sekirao, bliski susreti sa smrću naterali su ga da promeni životnu filozofiju u „samo opušteno“.

Autor: M.K.

#Muzičar

#Yu Grupa

#izgoreo

#Živorad Žika Jelić

POVEZANE VESTI

Extra

TEŠKA SUDBINA PEVAČICE: Sahranila je 6-godišnjeg sina, a muža joj odveli u logor - Prala je veš vojnicima da bi preživela, pa je pokosila bolest

Extra

NEVEROVATNO! Bosanac kupio kuću u Nemačkoj za 3.500 evra, a onda je unutra našao nešto što nije mogao ni da sanja

Domaći

Od zlata do blata: Olivera Katarina živela je popit svetskih diva, Tito se divio njenoj lepoti, a onda joj se život totalno preokrenuo!

Svet

Žalio se na BOLOVE U UHU, a kada su ga lekari pregledali uočili su nešto što ih je ZGROZILO (VIDEO)

Ostali sportovi

KRVAVA DRAMA JOJ PROMENILA CEO ŽIVOT! Jedan sekund joj promenio celu karijeru: Fantastična Novosađanka prošla kroz pakao, smrt oca nikad nije prebolel

Domaći

Bila sam nesrećna do srži: Ana Sević otkrila kojim poslom se bavila pre 'Zvezda Granda', pa priznala da je sve napustila zbog pevanja!