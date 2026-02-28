NAŠ MUZIČAR ZAMALO ŽIV IZGOREO U KOMBIJU! Sina imao samo na jedan dan: Ostao bez kože od kolena do nožnih prstiju

Priča o našoj najstarijoj rok grupi, "YU grupi", traje više od pola veka, ali životna priča njenog osnivača, Žike Jelića, prepuna je dramatičnih obrta, teških trenutaka i anegdota koje zvuče kao scenario za film.

Iako je rođen u vihoru Drugog svetskog rata, 7. decembra 1942. godine u Šumaricama kraj Kraljeva, njegov život i srce neraskidivo su vezani za beogradski Zemun, gde je odrastao i gde želi da počiva.

Susreti sa smrću: "Od kolena do prstiju ostao sam bez kože"

Malo ko zna da je legendarni roker izbegao smrt čak pet ili šest puta. Najjeziviji trenutak dogodio se 1981. godine kada je umalo živ izgoreo u kombiju sa opremom.

"Benzin mi je bio isprskao nogu, pa kad se vatra proširila od motora, plamen mi je obuhvatio nogu", priseća se Žika Jelić, koji je tada ostao bez kože od kolena do nožnih prstiju. Zbog ove strašne povrede, grupa punih šest godina nije svirala, sve do povratničkog hita "Od zlata jabuka".

Pored ovog užasnog incidenta, Žiku je dva puta udarila struja na bini (na početku karijere i 2014. godine u Foči), a preživeo je i nekoliko teških saobraćajnih nesreća.Pre dvadesetak godina doživeo je toliko težak udes da su vatrogasci morali da seku slupani automobil kako bi ga izvukli.

- Sećam se glasa medicinskog tehničara koji je rekao: 'Tebe je Bog pogledao, pa ti si živ!', prepričava muzičar.

"Imao sam sina, ali samo jedan dan"

Žika je u braku proveo 15 godina i ponosan je otac dve ćerke, Ane i Tamare. Starija ćerka Ana bila je član ansambla Pozorišta na Terazijama, a danas živi u Barseloni, dok se mlađa Tamara vratila iz inostranstva i živi na beogradskom Banovom brdu.Iako ističe da nema žal za tim što nije dobio sina, Žika sa osmehom prepričava komičnu situaciju iz beogradskog porodilišta „Narodni front“.

Usled administrativne greške, njegova ćerka Tamara se ceo jedan dan u knjigama vodila kao dečak.

- Eto, imao sam jedan dan muško dete, ali više ga nemam... U svakom slučaju, doživeo sam i taj osećaj - kako se oseća čovek kad dobije sina, pričao je roker kroz smeh.

Tajna dugovečnosti: Bicikl, Zemun i umerenost

Čovek čije pravo ime Živorad, prema rečima jednog jeromonaha, znači „rado živiš“, danas vodi miran, samački život u Zemunu. Budi se prirodno, vozi bicikl do pijace, šeta pored Dunava i druži se sa prijateljima. Iako se nekada puno sekirao, bliski susreti sa smrću naterali su ga da promeni životnu filozofiju u „samo opušteno“.

Autor: M.K.