AKTUELNO

Domaći

ČEDA MI JE BIO NEDOSTIŽAN! Aca Kos otkrio kako ga je rođeni otac nagovorio da upozna Jovanovića: Volim ga!

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Čeda Jovanović i Aleksandar Kos, mesecima su glavna tema javnosti zbog njihovog odnosa.

Oni su cimeri, a Čeda je jednom prilikom govorio o tome koliko mu je Kos bitan u životu. 

Sada, je Aca pričao o Jovanoviću i prisetio se trenutaka kada je mislio da je Čeda za njega, nedostižan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bio sam u jednoj emisiji, imao sam tremu od njega, ne znam da li je bila pozitivna ili... Plašio sam se šta će da mi odgovori. Kako će da reaguje, šta... Trebalo je da ga pitam jedno pitanje. Od tad datira naše prijateljstvo. Tata mi je rekao da mu se javim, da možda može da mi pomogne za nešto, ipak je poreklom iz Dubice, našeg kraja, ja sam ga poslušao. Čeda je meni bio nedostižan. Razmišljao sam - bolje da ga ništa ne pitam, pitaću ga kad dođe vreme! Tad ga ništa nisam pitao na kraju, posle smo se viđali po gradu - rekao je Aca Kos.

- Kraj njega sam jer ga iskreno volim i poštujem. Bez interesa sam tu. Baš me briga šta ko piše i komentariše. Šta pišu ljudi bez slike, lažni profili... To mene ne interesuje. Šta meni lično šalju ljudi i koliko je tu lepih poruka, to je to - jasan je bio Čedin najbolji prijatelj za Republiku.

Autor: M.K.

#Aleksandar Aca Kos

#Otac

#nedostižan

#Čeda Jovanović

POVEZANE VESTI

Domaći

ČEDA MI JE BIO NEDOSTIŽAN! Acu Kosa je ovaj muškarac nagovorio da upozna Jovanovića, a onda mu je život postao bajka: Volim ga, briga me za komentare

Domaći

Preslatko: Čeda i Aca sada imaju svoje lutkice! Ljudi zaluđeni ovim igračkama, novac stiže sa svih strana

Domaći

Aca Kos podelio emotivan snimak Čede Jovanovića: On plače u stanu zbog jedne stvari

Domaći

Evo kako Čeda Jovanović i Aca Kos PROVODE DAN ZALJUBLJENIH: Skroz opušteni i romantični

Domaći

Preduslov da smo p*deri i da se t*camo... Čeda Jovanović priznao da li mu je Kos više od prijatelja: Među nama je najveća emocija ikad!

Domaći

Čeda Jovanović i Aca Kos napadnuti u centru grada! Provocirali ih u kafiću, nastala OPŠTA MAKLJAŽA!