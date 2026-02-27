ČEDA MI JE BIO NEDOSTIŽAN! Aca Kos otkrio kako ga je rođeni otac nagovorio da upozna Jovanovića: Volim ga!

Čeda Jovanović i Aleksandar Kos, mesecima su glavna tema javnosti zbog njihovog odnosa.

Oni su cimeri, a Čeda je jednom prilikom govorio o tome koliko mu je Kos bitan u životu.

Sada, je Aca pričao o Jovanoviću i prisetio se trenutaka kada je mislio da je Čeda za njega, nedostižan.

- Bio sam u jednoj emisiji, imao sam tremu od njega, ne znam da li je bila pozitivna ili... Plašio sam se šta će da mi odgovori. Kako će da reaguje, šta... Trebalo je da ga pitam jedno pitanje. Od tad datira naše prijateljstvo. Tata mi je rekao da mu se javim, da možda može da mi pomogne za nešto, ipak je poreklom iz Dubice, našeg kraja, ja sam ga poslušao. Čeda je meni bio nedostižan. Razmišljao sam - bolje da ga ništa ne pitam, pitaću ga kad dođe vreme! Tad ga ništa nisam pitao na kraju, posle smo se viđali po gradu - rekao je Aca Kos.

- Kraj njega sam jer ga iskreno volim i poštujem. Bez interesa sam tu. Baš me briga šta ko piše i komentariše. Šta pišu ljudi bez slike, lažni profili... To mene ne interesuje. Šta meni lično šalju ljudi i koliko je tu lepih poruka, to je to - jasan je bio Čedin najbolji prijatelj za Republiku.

Autor: M.K.