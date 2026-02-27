NE ODGOVARAM ZA TUĐE POSTUPKE, POSTOJI SNIMAK... Desingerica se oglasio za Pink.rs nakon krivičnih prijava zbog nastupa s jagnjetom i moguće zatvorske kazne!

Reper u izjavi za naš portal navodi da iznošenje životinje na scenu nije njegova odgovornost!

Tri krivične prijave u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju podnete su protiv repera Dragomira Despića Desingerice, zbog nedavnog nastupa ujednom klubu u pomenutom mestu. Desingerica je 20. februara imao performans i to sa živim jagnjetom na sceni. Njemu su doneli živo jagnje koje se opiralo i pokušavalo da pobegne, dok je Despić izvodio svoju pesmu “Čokolada”.

Sada se Desingerica oglasio za Pink.rs povodom natpisa da mu zbog sumnje da je ovim načinio krivično delo preti do dve godine zatvora. Reper u izjavi za naš portal navodi da iznošenje životinje na scenu nije njegova odgovornost.

- Postoji snimak na kojem se vidi sve, neka ljudi malo bolje otvore oči. Životinja nije moja, ja sam završio posao i otišao kući, tuđi postupci me ne zanimaju, niti se u njih mešam. Ja sam bio tamo da nastupam, završio sam i otišao svojim putem. Ne želim da raspravljam o tome, nastupao sam i otišao kući, druge stvari neka pitaju koga treba. Ja ne znam ni o čemu se radi. Ne znam ko je doneo to jagnje i ne zanima me, ne bavim se time, to nije moj posao, niti odgovaram za tuđe postupke - rekao je Desingerica za Pink.rs.

