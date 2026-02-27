SNAJA SUZANE JOVANOVIĆ ČEKA POROĐAJ: Tugu u domu Popovića svakog časa će zameniti lepe vesti, Sašina prijateljica otkrila pol bebe: To je bila njegova ogromna želja

Pevačica Suzana Jovanović samo čeka trenutak kada će postati baka, a to može da se desi svakog časa. Kako je otkrila Vesna Milanović, dom Popovića će uskoro postati bogatiji.

Vesna Milanović je sada otkrila i pol bebe.

- Na sreću Danijel i Tijana će Suzani podariti unuče, to je bila Sašina ogromna želja. Možda baš sada, u ovom trenutku, dok nas dve pričamo možda je Tijana na svet donela devojčicu. Sad su u pitanju sati, a ne dani. Ja verujem da će se to dogoditi danas ili sutra, daće Bog na najbolji mogući način - rekla je Vesna.

"Beba će se roditi na godišnjicu Sašine smrti"

Da je porođaj sve bliži potvrdio je i Sašin kum Dejan Ćirković Ćira. Kako je godišnjica smrti Saše Popovića 1. marta, pevač i dugogodišnji prijatelj porodice Popović, je otkrio da bi beba mogla da se rodi svaki dan.

- Koliko može da joj to bude uteha, ali da. Ja sam joj rekao kako je bar malo Bog pogledao, da joj ublaži malo taj bol. Ima Boga, dao ti unuče, Tijana svaki dan treba da se porodi, može danas, za tri dana, pet... Ali tu je. U principu potrefilo se kad je godišnjica da dobije neku radost. Na jednom mestu ti život uzme, a na drugom da", ispričao je Ćirković.

Bliži se i jednogodišnji pomen

Porodica i prijatelji uveliko se pripremaju za jednogodišnji pomen osnivaču "Granda". Njegova ćerka Aleksandra Popović nedavno je, u suzama, prvi put pred kamerama govorila o svom pokojnom ocu, ističući da je bio "najbolji tata na svetu". Danas je Suzana u novinama dala i čitulju.

Autor: M.K.