RIVALSTVO KOJE TRAJE 20 GODINA: Boki iz Leksingtona progovorio o konkurenciji: Evo šta kaže za Magla i Tropiko bend

Izvor: Pink.rs, Mondo, Foto: TV Pink Printscreen ||

Lexington bend razgovarao je sa medijima povodom koncerata koje će održati u Sava centru. Na prethodnim nastupima poznatog benda bilo je pregršt zanimljivih gostiju, između ostalog, Lepa Brena je zapevala sa Bojanom.

Oni su sad otkrili ko će ovaj put nastupiti sa njima, ali i kako je došlo do saradnje sa Lepom Brenom.

Na početku razgovora odgovorio je na pitanje da li oseća rivalitet što se tiče drugih muških bendova sa Balkana, s obzirom na to da sve više bendova, poput Tropiko benda i Magla benda zakazuje koncerte i puni dvorane.

- To su pitanja na koja smo odgovorali pre 20 godina. Mislim da u muzici nema konkurencije, svako ima svoju publiku. To su naše drage kolege kojima želimo puno sreće i uspeha. Za svakoga ima mesta pod ovim nebom. Muzika spaja - rekao je on.

Foto: E-Stock

Bojan je najavio jednog gosta, pa otkrio da će na koncertu premijerno izvesti novi duet.

- Otkrićemo samo jednog gosta. To je naš dugogodišnji prijatelj sa kojim ćemo tog 11. marta premijerno otpevati našu zajedničku pesmu. Ona će se čuti za nekih desetak dana. U fazi smo snimanja spota na više lokacija, u mom rodnom Sarajevu i njegovom rodnom Drvaru. U pitanju je Dejan Matić, to će biti presedan da smo najavili gosta i velikog prijatelja - istakao je Bojan.

Lexington bend ne krije koliko poštuje lik i delo Lepe Brene, a sada su priznali kako je pevačica pristala da nastupi sa njima.

Foto: TV Pink Printscreen

- Glupo bi bilo da pričamo šta mislimo o Breni i šta je Brena. Jedna od najvećih zvezda ikada na ovim prostorima. Imamo sreću da i ona nas voli i sa Bokijem ima jako lep odnos. Viktor je naš drugar. Brena je bila tu kao prijatelj i kao neko ko nas podržava", istakao je član benda.

Autor: M.K.

