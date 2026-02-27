AKTUELNO

Domaći

DARKO I KATARINA POZIRAJU U KUPAĆIM KOSTIMIMA: Ona zategnuta kao struna u ljubičastom bikiniju, a zbog ovih detalja svi gledaju u pevačevo telo (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Bračni par, Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić, nedavno su spakovali kofere i otputovali van Srbije pravo u tropski raj na Maldivima.

Svoje pratioce na društvenim mrežama redovno obaveštavaju o detaljima putovanja, a najnovijim izdanjem u kupaćim kostimima potegli su mnogo komentara.

Katarina je još jednom opravdala titulu jedne od najzgodnijih žena pevača. Iako je poznato da skoro pa da ne izlazi iz teretane i da se samo zdravo hrani, ona je sada oduševila mnoge ljubičastom bikiniju i pokazala savršeno zategnuto i izvajano telo.

Foto: Instagram.com

Zanimljivo je da Katarina na telu ima čak sedam tetovaža, od kojih su dve posvećene Darku, ali kako je sama istakla, ne voli da budu odmah vidljive, pa su njene tetovaže smeštene na skrivenim mestima.

Foto: Instagram.com

Sa druge strane, akcenat je definitivno i na Darkovom izgledu! Pevač je pozirao pored supruge u šortsu, ponosno pokazujući telo prepuno tetovaža. Njegova sve bolja forma ne čudi, s obzirom na to da je folker nedavno priznao da je iz korena promenio životne navike.

Foto: Instagram.com

- Krenuo sam posle godinu i po dana da treniram. Mnogo toga sam promenio... Godina će biti jako teška za mene i psihički i fizički, ali isplivaću zbog mog zdravlja i moje dece i cele porodice - izjavio je Darko nedavno, ističući nameru da se vrati "na starog Darka kakvog je narod voleo".

Autor: M.K.

#Bikini

#Darko Lazić

#Katarina Lazić

#Maldivi

#Telo

#Tetovaža

POVEZANE VESTI

Domaći

Darko Lazić odveo ženu i ćerku na kraj sveta! Posle 13 sati leta došli na RAJSKU DESTINACIJU, a tek da im vidite naslednicu (FOTO)

Domaći

Gde je stomak?! Katarina Lazić pokazala kako izgleda u sedmom mesecu trudnoće i svi su zbunjeni

Domaći

Darko Lazić i Katarina kristili ćerku: Sve se odvilo u strogoj tajnosti, a za kumu izabrao ovu poznatu pevačicu (FOTO)

Domaći

Moram na operaciju kada odlučim da više ne rađam, sada ne mogu: Katarina Lazić fotkala trudnički stomak, svi su primetili ovo (FOTO)

Domaći

HIT SNIMAK IZ DOMA DARKA LAZIĆA! Katarina pokazala kako folker uspavljuje njihovu ćerkicu: Jedan detalj je mnoge iznenadio (VIDEO)

Domaći

Ne puštam je samu u provod: Darko Lazić ženi izričito zabranio jednu stvar, a evo šta kaže na tračeve o njihovom braku