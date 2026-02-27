DARKO I KATARINA POZIRAJU U KUPAĆIM KOSTIMIMA: Ona zategnuta kao struna u ljubičastom bikiniju, a zbog ovih detalja svi gledaju u pevačevo telo (FOTO)

Bračni par, Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić, nedavno su spakovali kofere i otputovali van Srbije pravo u tropski raj na Maldivima.

Svoje pratioce na društvenim mrežama redovno obaveštavaju o detaljima putovanja, a najnovijim izdanjem u kupaćim kostimima potegli su mnogo komentara.

Katarina je još jednom opravdala titulu jedne od najzgodnijih žena pevača. Iako je poznato da skoro pa da ne izlazi iz teretane i da se samo zdravo hrani, ona je sada oduševila mnoge ljubičastom bikiniju i pokazala savršeno zategnuto i izvajano telo.

Zanimljivo je da Katarina na telu ima čak sedam tetovaža, od kojih su dve posvećene Darku, ali kako je sama istakla, ne voli da budu odmah vidljive, pa su njene tetovaže smeštene na skrivenim mestima.

Sa druge strane, akcenat je definitivno i na Darkovom izgledu! Pevač je pozirao pored supruge u šortsu, ponosno pokazujući telo prepuno tetovaža. Njegova sve bolja forma ne čudi, s obzirom na to da je folker nedavno priznao da je iz korena promenio životne navike.

- Krenuo sam posle godinu i po dana da treniram. Mnogo toga sam promenio... Godina će biti jako teška za mene i psihički i fizički, ali isplivaću zbog mog zdravlja i moje dece i cele porodice - izjavio je Darko nedavno, ističući nameru da se vrati "na starog Darka kakvog je narod voleo".

Autor: M.K.