MAJKO, TI SI MOJ HEROJ: Dirljiva poruka sina (12) Nikoline Kovač, nakon što se porodila, oduševila sve!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Poznata pevačica Nikolina Kovač (35) donela je na svet svoje treće dete 26. februara.

Porodica pevačice i njenog supruga Saše Kapora, posle sina Nikolaja i ćerke Nikolete, postala je bogatija za još jednog dečaka.

Mališan je dobio ime Simeon, a srećne vesti je podelio i ponosni tata, Saša Kapor, koji je uz objavu kratko poručio: "Živote moj".

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Dirljiva poruka najstarijeg sina

Ono što je posebno raznežilo javnost i pokazalo koliko je pevačica blagoslovena, jeste reakcija njenog najstarijeg naslednika Nikolaja (12).

On se oglasio na svom Instagram profilu gde je uz fotografiju i dva crvena srca svojoj majci uputio najlepše reči:

– Majko, ti si moj heroj!

Foto: Pink.rs/ Privatna arhiva

Iako se mnoge javne ličnosti danas odlučuju za porođaj u privatnim bolnicama, Nikolina Kovač je malo pre porođaja javno objasnila zašto je njena odluka drugačija.

– Ja imam drugačije mišljenje, zbog situacija koje smo imali sa Nikolajem, imam totalno poverenje u državnu kliniku u kojoj ću se poroditi, i u svog doktora koji me porađao sa Nikoletom – naglasila je pevačica.

Autor: M.K.

