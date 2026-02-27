OD SUSRETA U BEOGRADSKOM KLUBU DO VELIKE PORODICE: Nikolina Kovač i Saša Kapor dobili treće dete, a malo ko zna kako je počela njihova ljubavna priča (FOTO)

Pevački par Nikolina Kovač i Saša Kapor juče su dobili treće dete, sina. Srećni roditelji su novom nasledniku dali moćno ime biblijskog porekla, a iako danas uživaju u velikoj i skladnoj porodici, pevač na početku njihovog poznanstva nije ni slutio da će mu upravo ona biti žena njegovog života.

Nikolina je na svet donela dečaka kojem su ponosni roditelji dali ime Simeon. Ovo hebrejsko ime nosi snažnu simboliku i znači "Bog sluša" ili "uslišan", a kroz istoriju se vezuje za starca Simeona iz Novog zaveta.

Odmah nakon porođaja, srećni otac nije krio uzbuđenje, pa je na društvenim mrežama kratko i emotivno poručio supruzi: "Živote moj". Nikolina, koja je potvrdila da se ona i beba osećaju odlično, oglasila se iz porodilišta dirljivim rečima:

– Jedno sunce obasjalo je naš dom, naš svet najlepšim mogućim sjajem, ugrejalo oko srca da bude potpuno, da se oseća prezahvalno i oplemenjeno. Hvala Ti Gospode Svesilni što si u naš dom poslao ljubav i što nas svojom ljubavlju čuvaš i vodiš – napisala je pevačica, uputivši i posebnu zahvalnost posvećenom doktoru Tajilu i celokupnom medicinskom osoblju koje joj je bilo velika podrška.

Prvi susret nije obećavao romansu

Iako su sada ponosni roditelji troje dece, njihov prvi susret bio je isključivo poslovan. Saša Kapor je svojevremeno priznao da u početku nije bilo nikakvih iskrica.

- Iskreno, prvi put kada smo se upoznali, ona je tad već bila u takmičenju i mene su zvali iz Grand produkcije da pevamo duet. Bio sam u fazonu „Okej“ i to smo uradili maksimalno profesionalno, ništa se u tom trenutku nije činilo da će biti nešto - ispričao je pevač.

Sudbonosni "klik" u mraku

Sve se promenilo tokom jedne radne noći, na zatvaranju beogradskog kluba "Kolektiv". Saša je tek tada shvatio da je Nikolina prava žena za njega.

- Sećam se da sam tada zvao menadžera i pitao ga „Sa kim radim“, i on mi je rekao da radi Nikolina. Kada je ušla u klub, nisam mogao da je ne primetim, bio je mrak i nisam znao uopšte da je to ona. To je prvo veče da smo kliknuli i krenuli intenzivnije da se družimo, ali kada smo ušli u vezu i osvrnuli se na taj prvi nastup, videlo se da je energija i tad postojala - otkrio je Kapor kako je planula iskra koja je prerasla u stabilan brak.

Nakon dvoje starije dece, dolazak malog Simeona samo je krunisao njihov zajednički put i učinio da, kako i sama Nikolina kaže, u njihovom domu "ljubav caruje".

Autor: M.K.