SEKAO JU JE NOŽEM NA MOJE OČI, POVUČE LINIJU U TOALETU, PA ME PRETUČE! Novo ŠOK oglašavanje ćerke Ace Amadeusa: Budila sam se pored njega i nepoznate žene!

Aleksandar Stanimirović, član Amadeus benda, poznatiji kao Aca Amadeus, poslednjih dana je izneo ozbiljne optužbe na račun bivše supruge S.S i ćerke Vaske.

Aca je izjavio da ga je bivša supruga varala sa učenikom, nakon čega je rešila da se oglasi njegova ćerka. U jednoj emisiji govorila je o porodičnoj drami.Na samom početku istakla je da je njen otac tukao majku još dok je ona bila mala. Pored nasilja, kak okaže, bilo je i raznih scena gde ju je varao sa drugom ženom:

- Jedno veče sam se probudila u krevetu pored njega i jedne druge žene. On je s tom ženom bio oko dve godine u vezi. I nju je tukao i kad on nju prevari i kad on napravi glupost on nju tuče. Kad sam bila mala on je nju okrivio da je ona s nekim čovekom iz neke banje. Okrivio ju je da ona njega vara, a ona ga nije prevarila nikada. Tada ju je tukao, šišao i sekao nožem ispred mene. Ima i dan danas ožiljke. Više puta sam gledala scene gde on nju tuče.

"Pokušao je da ubije majku"

Kako tvrdi, poslednji put ju je majku tukao za njen rođendan.

- Živela sam u drugom stanu, koji je odmah ulicu niže od njihovog. Pripremila sam joj iznenađenje, on je njoj to otkrio da ona ne bi bila srećna. Tukao ju je na njen rođendan. Ne da je tukao, nego je pokušao da je ubije, bukvalno pretio nožem, šišao, pravio haos - kaže Vaska i dodaje:

- Kada sam došla u stan, videla sam da je ona pretučena, da je ošišana, da je plakala, rekla mi je da ju je on ju celu noć tukao, da je sve bolelo. Rekla sam joj "Mama pakuj se, idemo odmah u Niš." Mi smo to prijavili policiji i on je dobio zabranu prilaska.

Kako kaže, uvek je želela da ima oca pored sebe i da se sa njim čuje telefon, međutim, prema njenim rečima, govorio joj je kako je "bolje da je nikada nije napravio":

- Ja sam saznala skoro, da je on koristio kokain godinama, ja to ništa nisam znala. Objavio je snimak gde moja mama vuče liniju. Ona je na snimku vidno pretučena i naterana da povuče tu liniju. To je star snimak godinama. Primoravao ju je na te stvari.

"Šišao me je, nisam mogla da se odbranim"

Prema Vaskinim rečima, jednom prilikom ju je fizički napao kada je došlo do nesporazuma sa njegovim društvom, kako kaže, tukao ju je jer je mislio da se "prodaje za novac":

- Nikada se ne bih prodavala za pare niti bilo šta slično on je to isprojektovao u glavi film kako se ja prodajem. Tukao me je i šišao. Nisam imala nikakav način da se odbranim. Ukrao nam je telefone i neće da ih vrati zato što je prijavljen u policiji za krađu i stalno ima neke izgovore za to. Nikada nije ni sa jednim učenikom bila. Mama je normalna žena koja voli svoj posao, voli decu, svu decu gleda kao svoju - kaže Stanimirović i dodaje:

- Čovek ima neku dijagnozu sigurna sam u to. On nije išao u vojsku zbog te dijagnoze. Ja mislim da on ima takav karakter ali i da je droga umešana u to. Narkotici su nekako samo pojačali taj uticaj. Ne bi došlo do ovoga da nije bilo droge i alkohola. Jednom smo najnormalnije pričali, onda je on otišao do toaleta i sigurna sam da je povukao liniju. Kada se vratio počeo je da me tuče.

''Sam sebe će da uništi"

Kako ističe, Acina supruga je opraštala sve, a on ne može da prihvati da više nema opraštanja i povrataka. Sa druge strane, smatra da ovo njemu kao javnoj ličnosti ne ide u prilog:

- Mene i moju mamu niko neće da zapamti. Mi smo neke tamo, koje niko ne zna. On je poznati muzičar u bendu Amadeus, većina ljudi ga zna, sluša i prati. Mislim da će čovek sam sebe da uništi ovime. Inače ja mislim da čovek sam sebe uništava i to nije prijatno gledati, čak i ako je uradio sve što je uradio.

Aca je nedavno govorio i da se odriče svoje ćerke, kao i da će svu imovinu dati svom bratu.

Povučene optužbe

- Izmanipulisao je mene i moju majku da se promenio i onda smo mi povukle tužbe i prijave i nismo išle do kraja. Kako smo povukle, nastavio je sa drogom. Videla sam da se nije promenio. Jednom, dok smo bile u policiji, on je nama ukrao sve stvarri od plišanih igrača do majica i čarapa - ispričala je Vaska.

Aca Amadeus odgovorio ćerki

Aleksandar Stanimirović se povodom ove ispovesti oglasio za Kurir televiziju i istakao da su optužbe njegove ćerke neosnovane, te da ona nije mogla da vidi da li je "ispod njegove žene" on ili učenik:

- Na snimku što sam objavio se vidi da ona šprica kokain. Stavljene su optužbe da sam ja vršio porodično nasilje nad mojom ženom, naravno, stigla je presuda iz Tužilaštva u Beogradu gde je to odbačeno, dokazano je da nisam. Da, bila je sa učenikom, čuje se na snimku "profesorka, bravo profesorka". Još uvek neću da ga dam u javnost, jer bi se on našao na internetu.

Kako kaže, zna ime i prezime učenika, a ima i poruke dopisivanja sa učenikom.

Autor: M.K.