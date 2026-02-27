MLADOŽENJA U PATIKAMA I ŠIROKOJ MAJICI! Zorannah podelila slike sa tajnog venčanja, a stajlinge mladenaca svi komentarišu (FOTO)

Influenserka Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah. juče se udala za golmana Eloja Ruma. Ona je sada na Instagramu podelila fotografije sa intimne ceremonije u Americi.

Zorannah i Eloj su upriličili građansko venčanje sa malim brojem zvanica, a influenserka je bila u opuštenom izdanju - nosila je sako- haljinu i lakovane crvene čizme.

Mladoženja je takođe bio ležerno obučen, u širokim pantalonama, ispasanoj širokoj beloj majici i patikama, a oboje su nosili i naočare za sunce. Čestitke si stizale sa svih strana, a mnogi su komentarisali i njihove neobične stajlinge.

"Samo ćemo se papirološki venčati"

Inače, Zorana je nedavno objasnila zbog čega neće biti velike svadbe.

– Vidim puno pitanja vezanih za venčanje. „Pričaj o planovima za venčanje, kakvu haljinu želiš…“ Ja moram ovim putem da razočaram kako moje prijatelje, tako i moje pratioce, ali od venčanja nema ništa. Nemojte pogrešno da me shvatite, mi ćemo se venčati, ali bukvalno samo opštinski da potpišemo i to iz dva razloga - napisala je i dodala:

Prvi razlog je taj jer mi moramo da se venčamo papirološki ove godine zarad moje papirologije i svega, pogotovu zbog toga što se selimo, ne znamo ni gde ćemo da živimo, ne znamo ništa i moramo da imamo taj papir zbog moje vize, dozvole, šta god. E sad, situacija je sledeća. Problem broj jedan je taj što on igra kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2026 i mi nećemo znati da li oni igraju Svetsko prvenstvo ili ne, koje se dešava u junu, do marta. Od marta do juna, u slučaju da se oni ne kvalifikuju, imamo normalni odmor gde znaš kada ti je poslednja utakmica i u teoriji znaš, u slučaju da on nije slobodan igrač sledeće leto, jer ne znamo na koliko će potpisati jer imamo par nekih opcija, ali ne znamo da li će potpisati na godinu ili dve, ali u teoriji znaš kad si slobodan i kad bi to mogao da napraviš, ali od marta do juna je 3 meseca, a to što bi ja hipotetički uradila da imamo neki normalan raspored i život ne može da se organizuje tako brzo nažalost.

Autor: Nikola Žugić