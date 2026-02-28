PEVAČ KOJI ŽIVI 20 GODINA OD JEDNE PESME DOBIO ŠESTO DETE! Za sina izabrao moćno ime, a sad se oglasio: Hvala ženo moja

Supruga pevača Denija Boneštaja danas se porodila!

Naš pevač Deni Boneštaj (37) danas je dobio šesto dete. Naime, supruga pevača je na svet donela sina.

Porodica je postala bogatija za još jednog dečaka, a ponosni tata nasledniku je dao ime Lav. Ime Lav (latinski: Leo, što znači „lav“) simbolizuje snagu, hrabrost i kraljevski autoritet.

"Dobrodošao Lave moj, hvala ženo moja" - napisao je pevač.

Iz prvog braka ima ćerku

Podsetimo, Deni i Ines imaju tri sina Nasera, Leona i Lukijana i devojčicu Hanu, dok pevač iz prvog braka ima ćerku.

O njegovom životu se ne zna mnogo toga, ali poznato je da se oženio i da dobio iz tog braka je dobio ćerkicu, a nakon toga se razveo i oženio drugi put i sa svojom izabranicom Ines. Sada, kada je njegova supruga ponovo trudna, ne prestaju da pristižu čestitke na mrežama

Pevač 20 godina živi od jedne pesme

Pevač Deni Boneštaj imao je samo 16 godina kada je snimio pesmu "Crno meče" po kojoj ga i danas pamte. Deni kaže da je svestan da i sada radi i živi od te pesme jer nijedna koju je kasnije snimio nije ostvarila takav uspeh.

- Slobodno mogu da kažem da je to moja lična karta. Neki ceo život čekaju na takav hit, a mene je zadesio sa 16 i po godina. Još radim na račun te pesme. I ako sam snimio gomilu pesama nakon toga, ljudi me samo po njoj prepoznaju. Živim i danas od te pesme - rekao je pevač i objasnio:

Kada je pesma baš veliki i jak hit tu je problem da snimiš nešto drugo, što će tu numeru da nadmaši, to je zaista dosta teško. Dolazim u situaciju da me ljudi stalno pitaju što me nema i što ne snimam nešto , a ja svakih šest meseci izbacujem novu pesmu. Mnogo znači da u ovom poslu imaš neku pesmu koja ti je lična karta.

Autor: Nikola Žugić