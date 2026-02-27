AKTUELNO

Domaći

OVO JE BAKA ANE SEVIĆ! Pevačica ponosno pokazala najstarije članove porodice, predivan prizor (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Foto: Pink.rs ||

Naša poznata pevačica Ana Sević, na svom Instagramu profilu podelila je fotografiju svoje bake, što je usijalo mreže!

Naša pevačica i voditeljka, Ana Sević aktivna je na društvenim mrežama i često podeli neku porodičnu fotografiju.

Foto: Instagram.com/@anasevicofficial

Obe su bile nasmejane, a Anina baka je sigurno neko ko drži do svog izgleda. Bila je u šik stajlingu i nosila je naočare. Nije ni čudo što su se ispod objave nizali komentari oduševljenih pratilaca. Ana je uz fotografiju kratko poručila: „U akciji“ aludirajući na njenu energiju i vitalnost, što je dodatno raznežilo publiku.

Mnogi su primetili koliko baka zrači pozitivnom energijom i koliko je negovana.

Ona je više puta isticala da joj je porodica na prvom mestu ali ovog puta je pažnju privukla njena baka. Ana je odlučila da ovaj put njoj prida pažnju na svom nalogu te je pratiocima predstavila svoju baku, simpatičnu gospođu koja je sa njom pozirala.

Foto: Instagram.com

Autor: Nikola Žugić

#Ana Sević

#BAKA

#Fotografija

#pevačica

#voditeljka

POVEZANE VESTI

Domaći

Ovo je jelovnik Ane Nikolić uz koji je smršala 50 kilograma: Pevačica otkrila kako je sredila liniju, a evo šta radi kad joj padne šećer

Lifestyle

Dijeta Ane Nikolić uz koju je smršala 50 kilograma: Pevačica se pridržavala ovog JELOVNIKA i istopila se!

Domaći

Za spa u kući dali 50.000 evra: Nećete verovati koliko košta haljina Ane Sević, a troši hiljade evra na letovanje

Domaći

ZLATNI BIKINI, BEZ GRAMA SALA: Didi Džej pokazala telo u minijaturnom kupaćem! Baškari se na jahti (FOTO)

Domaći

TELO OD MILION DOLARA: Žena Ognjena Amidžića tik pred porođaj pokazala kako je izgledala pre trudnoće (FOTO)

Domaći

Kraj, završeno je jedno poglavlje: Ana Sević spremna za veliku promenu u životu, objavila sve javno (FOTO)