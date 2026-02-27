OVO JE BAKA ANE SEVIĆ! Pevačica ponosno pokazala najstarije članove porodice, predivan prizor (FOTO)

Naša poznata pevačica Ana Sević, na svom Instagramu profilu podelila je fotografiju svoje bake, što je usijalo mreže!

Naša pevačica i voditeljka, Ana Sević aktivna je na društvenim mrežama i često podeli neku porodičnu fotografiju.

Obe su bile nasmejane, a Anina baka je sigurno neko ko drži do svog izgleda. Bila je u šik stajlingu i nosila je naočare. Nije ni čudo što su se ispod objave nizali komentari oduševljenih pratilaca. Ana je uz fotografiju kratko poručila: „U akciji“ aludirajući na njenu energiju i vitalnost, što je dodatno raznežilo publiku.

Mnogi su primetili koliko baka zrači pozitivnom energijom i koliko je negovana.

Ona je više puta isticala da joj je porodica na prvom mestu ali ovog puta je pažnju privukla njena baka. Ana je odlučila da ovaj put njoj prida pažnju na svom nalogu te je pratiocima predstavila svoju baku, simpatičnu gospođu koja je sa njom pozirala.

Autor: Nikola Žugić