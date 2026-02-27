SAD SAM PRAVA DORĆOLKA: Jovana Jeremić pozira u pidžama, SA BERETKOM NA GLAVI: Razvukla osmeh, oko nje zlatni detalji (FOTO)

Poznata voditeljka Jovana Jeremić ne prestaje da intrigira mnoge na društvenim mrežama, gde je aktivna više nego ikad.

U svojoj najnovijoj objavi, Jovana pozira ispred ogledala u potpuno opuštenom, ali i pomalo šik izdanju - u pidžami, dok na glavi nosi beretku.

Uz širok i prepoznatljiv osmeh, voditeljka je kratko poručila: "Sad sam prava Dorćolka!". Oko nje su bili zlatni detalji, dok je jasno da voditeljka puca od samopouzdanja.

"Od joge padam sa nogu"

Iza ovog opuštenog i nasmejanog izdanja krije se velika disciplina i rad na sebi. Jovana se nedavno pohvalila svojim neverovatnim fizičkim rezultatima i odličnom formom, želeći da time inspiriše druge na promene. Redovno promoviše zdrav način života, pravilnu ishranu i sport, ali priznaje da proces nije nimalo lak.

Njeni treninzi umeju da budu toliko naporni da je nedavno, nakon jednog časa joge i istezanja (strečinga), priznala da jedva stoji na nogama.

"Da mi je neko rekao da ću od joge pasti sa nogu, rekla bih da je blesav. Ne mogu da hodam. Skupljala sam sopstvene noge po podu", požalila se tada voditeljka, ističući da su joj mišići postali teški "kao tuč" jer je aktivirala potpuno drugu grupu mišića.

Ipak, trud se višestruko isplatio. Jovana je s ponosom podelila svoje trenutne mere - visoka je 163 centimetra, teži 52,8 kilograma i ima indeks 19, naglasivši da "bolje telo nije bilo" i da je to njen najbolji lični rezultat. Tom prilikom je istakla da fraze poput "bolje da ljulja, nego da žulja" izmišljaju ljudi koji traže izgovore za svoje greške, te da je hrana koju unosimo direktno povezana sa našim raspoloženjem i učinkom tokom dana.

Autor: Nikola Žugić