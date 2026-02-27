VRELI KADROVI LUNE ĐOGANI SA PLAŽA MALDIVA! Popustile kočnice, velike grudi u prvom planu: Samo ću ostaviti ovo ovde (FOTO)

Pobednica druge sezone "Zadruge", multimedijalna ličnost, Luna Đogani, novim snimkom sa vrelih Maldiva usijala je mreže!

Luna Đogani, voditeljka i pobednica druge sezone rijalitija "Zadruga", nalazi se na Maldivima sa mužem. odakle se oglašavaju na društvenim mrežama. Luna je sad podelila vrele kadrove sa plaža, koji su odmah pokrenuli sijaset poruka.

Luna se snimala u bikiniju, a velike grudi su joj bile u prvom planu.

Jasno je da uživa punim plućima, te osmeh sa lica ne skida.

- Ostaviću ovo samo ovako - napisala je Luna, kojoj opis objave očigledno nije bio potreban, te je klip govorio više od hiljadu reči.

Luna otkrila: "Ovo jeste rođendanski poklon, ali mi nije danas rođendan"

- Ljudi, nije mi danas rođendan. Ovo je rođendanski poklon, ali pre mog rođendana. Rođendan mi je 8. marta. Nemojte mi čestitati rođendan sada, stižu mi poruke, a nije mi rođendan. Hvala vam svakako, ali prebacite te čestitke na 8. mart. Nemojte da mi zatrpate inboks, na odmoru sam, molim vas ostavite me - poručila je Luna svojim pratiocima danas.

Autor: Nikola Žugić