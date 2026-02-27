Hrvatska diskografska kuća izgubila spor od udovice Tome Zdravkovića, bitka trajala 35 godina

Hrvatska diskografska kuća "Croatia Records" izgubila je spor protiv Gordane Zdravković, udovice pevača Tome Zdravkovića!

Kako je Gordana saopštila, izdavačka kuća više ne poseduje nikakva prava na pesme čuvenog srpskog umetnika.

- Toma Zdravković je vraćen u Srbiju. Hrvati su izgubili sva autorska prava, tačnije, Croatia Records posle 35 godina više nema nikakva prava na njegovo delo - izjavila je Gordana, prenosi Blic.

Podsetimo, pre nekoliko godina Croatia Records ostala je bez Jutjub kanala, pri čemu su u jednom trenutku nestali spotovi i pesme nekih od najvećih estradnih zvezda, poput Miše Kovača, Meri Cetinić, Dine Merlina, Dražena Zečića, Josipe Lisac i drugih.

Tim povodom oglasio se i vlasnik diskografske kuće, Želimir Babogredac.

- Mi kao firma imamo 50 YouTube kanala, a jedan od njih je bio napadnut zbog tri pesme. Pokazali smo ugovore u Londonu i trebalo je da problem bude rešen, ali je kanal pao. Naši ljudi u Londonu čine sve da kanal ponovo funkcioniše, ali proces je veoma komplikovan. Verujem da će šteta biti minimalna.

Iako je Babogredac tvrdio da je kanal hakovan, ispostavilo se da je reč o problemu sa autorskim pravima.

U ime firme Connect Network iz Beograda javio Mirko Ćajić. Connect Network se bavi zaštitom autorskih prava u digitalnoj sferi, na platformama kao što su Jutjub, Spotifaj, Dizer i druge. Firma zastupa više od 50.000 kompozicija i 84 autora i vlasnika autorskih prava, među kojima je i porodica pokojnog Tome Zdravkovića.

- Problemi sa Croatia Records počeli su kada nam se obratila porodica Tomislava Zdravkovića. Istog dana smo tražili od gospođe Gordane sve ugovore koje poseduje s izdavačima i naišli na velike nepravilnosti. Croatia Records je izdala više albuma bez autorskih dozvola, što predstavlja krivično delo. Tako smo otkrili album Amire Medunjanin ('Za nju i njega') sa 12 sinhronizovanih kompozicija Tome Zdravkovića, bez ijedne autorske dozvole - objasnio je Ćajić.

Connect Network je takođe naveo da je Croatia Records na digitalnim platformama objavila još dve singl kompozicije sa delima Zdravkovića, takođe bez odobrenja porodice.

Autor: pink.rs