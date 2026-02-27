ISPLIVALI INTIMNI KADROVI ČEDE JOVANOVIĆA I ACE KOSA! Političar progovorio o ljubavi i otkrio za šta živi: Tražim put do srca... (VIDEO)

Čeda je pevušio pesmu Olivera Dragojevića "Cilega života", a dok je pevao romantične stihove okrenuo je kameru ka Aci Kosu!

Odnos Čedomira Jovanovića i Ace Kosa ne prestaje da intrigira javnost. Sada je političar podelio snimak iz automobila i pokazao kako cimeru peva.

Naime, Čeda je pevušio pesmu Olivera Dragojevića "Cilega života", a dok je pevao romantične stihove okrenuo je kameru ka Aci Kosu. Na stihove: "Celoga života ja sam hteo samo nju, da do njenog srca nađem put", Kos je upitao Čedu:

- Jesi našao put?

- Tražim ga još - odgovorio je Jovanović, a na pitanje da li će ga ikada pronaći rekao je:

- Ne znam, ali vredi živeti za taj put. Šta si radio? Tražio sam put do srca, i to kroz minsko polje ,samo je tako vredno - poručio je Jovanović.

Autor: Nikola Žugić