ISPLIVALI INTIMNI KADROVI ČEDE JOVANOVIĆA I ACE KOSA! Političar progovorio o ljubavi i otkrio za šta živi: Tražim put do srca... (VIDEO)

Odnos Čedomira Jovanovića i Ace Kosa ne prestaje da intrigira javnost. Sada je političar podelio snimak iz automobila i pokazao kako cimeru peva.
Naime, Čeda je pevušio pesmu Olivera Dragojevića "Cilega života", a dok je pevao romantične stihove okrenuo je kameru ka Aci Kosu. Na stihove: "Celoga života ja sam hteo samo nju, da do njenog srca nađem put", Kos je upitao Čedu:
- Jesi našao put?
- Tražim ga još - odgovorio je Jovanović, a na pitanje da li će ga ikada pronaći rekao je:
- Ne znam, ali vredi živeti za taj put. Šta si radio? Tražio sam put do srca, i to kroz minsko polje ,samo je tako vredno - poručio je Jovanović.
