Verila se Ana Nikolić: Rale na specifičan način zaprosio pevačicu, mreže gore! (VIDEO)

Pevačica Ana Nikolić i njen izabranik - kompozitor Goran Ratković Rale - navodno su se verili; ako je suditi po snimku koji već uveliko kruži društvenim mrežama, Rale je Anu zaprosio u kući na Avali.

Bio je u krajnje opuštenom izdanju. Nosio je majicu i donji veš.

Atmosfera je delovala intimno i spontano, bez velike pompe, kao i glamura, bruje mediji.

Ipak, ono što je dodatno podgrejalo znatiželju javnosti jeste činjenica da se na snimku ne čuje da Ana izgovara "da". Za sada, tako, nije poznato da li je veridba zaista i prihvaćena, piše "Kurir". Dok jedni tvrde da je njen osmeh bio dovoljan odgovor, drugi smatraju da je "sve ostalo pod velom misterije".

Autor: N.Panić