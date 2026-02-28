AKTUELNO

Domaći

ACA AMADEUS SEDAM PUTA DOBIO ZABRANU PRILASKA ŽENI I ĆERKI: Ovo su svi ŠOK detalji porodične drame, pretio i tastu!

Izvor: Kurir, Foto: E-Stock ||

Iz sudske dokumentacije u koju je Kurir imao uvid proizlazi da su od decembra 2024. do decembra 2025. sud i policija u više navrata procenili da postoji rizik od nasilja

Drama u porodici Aleksandar Stanimirović, poznatijeg kao Aca Amadeus, ne jenjava. Iz dana u dan isplivavaju novi detalji porodičnog haosa, a sada se otkrilo da je muzičar za samo godinu dana čak sedam puta dobio zabranu prilaska bivšoj supruzi S. S. i ćerki Vaski. Ekipa Kurira imala je uvid u dokumenta koja potvrđuju ove navode.

Mere su izricane nakon prijava za nasilje koje su protiv Ace podnosile bivša supruga i ćerka, ali i tast.

Imao zabranu

Osnovni sud u Nišu je 13. marta 2025. godine doneo odluku o zabrani prilaska bivšoj supruzi i ćerki, uz obrazloženje da postoji opasnost od nasilja u porodici visokog intenziteta. Sud je procenio da postoji rizik od ponavljanja nasilja, navodeći da su pretnje izazvale strah kod oštećenih. Prethodno je 30. decembra 2024. godine takođe izrečena mera zabrane prilaska, kao i hitne mere od strane policije. U spisima se navodi da je Stanimiroviću izrečena i zabrana prilaska tastu D. D., koji ga je prijavio zbog psihičkog zlostavljanja i pretnji. Sud je u obrazloženju naveo da postoji istorija ljubomornog i kontrolisajućeg ponašanja, uznemiravanja i pretnji, kao i da oštećena strahuje za sopstveni život.

Hitna mera zabrane prilaska produžena je 22. marta 2025. godine, nakon što je, prema navodima iz spisa, pretio i vređao oca bivše supruge. U dokumentima se navodi da mu je, preko trećih lica, upućivao poruke sa ozbiljnim pretnjama fizičkim napadom.

U dokumentima od 9. maja 2025. navodi se da je sud utvrdio postojanje psihičkog nasilja nad ćerkom. Prema iskazima, nekoliko dana pre prijave došlo je do verbalnog sukoba tokom kojeg je, kako se navodi, otac ćerki pretio da će joj "polomiti nos", iznosio je uvrede i izjave da "ne bije lično, ali može da plati drugima da biju", kao i da je "trebalo da ubije njenu majku". U policiji je, prema spisima, Aca Amadeus negirao ove navode.

Autor: N.Panić

#Amadeus Bend

#Nasilje

#Porodica

#muzika

#zabrana prilaska

