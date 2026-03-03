POKAZALA NOVU KUĆU SA OGROMNOM TERASOM: Milica Dabović puca od sreće, evo kako napreduju radovi (FOTO)

Milica Dabović pohvalila se velikom kućom, koja, kako se može primetiti ima ogromne prozore i terasu, a sve je i dalje u sivoj gradnji.

Bivša košarkašica Milica Dabović nedavno je otkrila da gradi kuću van Beograda, a sada je pokazala dokle su majstori stigli sa radovima. Milica ne krije koliko je ponosna što će sa svojim sinom Stefanom uživati u njihovom novom domu.

Naime, Milica Dabović pohvalila se velikom kućom, koja, kako se može primetiti ima ogromne prozore i terasu, a sve je i dalje u sivoj gradnji.Kuća će po svemu sudeći biti velika, a nema sumnje da Milica jedva čeka da se useli sa svojim naslednikom.

"Moj sin mora da ima sve"

Podsetimo, Milica je nedavno govorila o novoj kući.

- Mogu da kažem da sam ja sanjala o tome. Pre 10 godina kada sam prestala da igram za reprezentaciju, verovala sam da čuda postoje i da ću ja kad-tad da ostvarim svoje ciljeve. Kada sam ja to govorila neki su mi se smejali, nisu me smatrali za ozbiljno. Danas stojim čvrsto na nogama, ponosna sam i srećna sam. Mislim da sam ispunjena, mirna, da imam muškarca koji veruje u mene i koji me voli i koji me čuva kao malo vode na dlanu. Taj vetar u leđa mi je nedostajao da ostvarim svoj san - rekla nam je Milica na početku. Moj cilj je da moje dete ima sve na svetu, za njega živim. Nema ništa lepše od svoga doma i male porodice, ali odabrane.

Autor: M.K.