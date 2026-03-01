Mia Borisavljević otkrila nepoznate detalje o detinjstvu i odrastanju: Posle svakog obroka sam povraćala...

Mia Borisavljević prisetila se svojih početaka i zajedničkog života sa rođenom sestrom Ivom.

Mia Borisavljević govorila je o privatnom životu i otkrila nepoznate detalje iz perioda detinjstva, odrastanja i početka karijere. Pevačica je otkrila kako je izgledalo odrastanje i otkrila da je potekla iz srećne i skromne porodice.

"Moji roditelji su se snalazili"

- Moja porodica je bila radnička normalna porodica, roditelji su radili isti posao u valjevskoj štampariji koja je u jednom trenutku otišla pod stečaj i ostali su bez posla u isto vreme. Radili su nešto honorarno, privatno, snalazili su se. Ja sam njima pomogla već što sam od drugog razreda srednje škole sama zarađivala i kasnije sam sama sebi sve plaćala u Beogradu - govorila je Mia za Adria TV.

"Osećala sam se slobodno"

Mia je priznala da je imala podršku roditelja kada je otišla od kuće i počela da gradi karijeru.- Bilo mi je lepo, osećala sam se slobodno i zahvalno. Hvala roditeljima što su me pustili i razumeli me. Otac me je pratio samo dve tri noći, čisto da vidi sa kim se družim gde idem. Sa sestrom sam živela u Beogradu i ona mi je bila autoritet. Nisam imala utisak da sam sama jer sam bila sa mojom Ivom, što je bilo strožije nego da sam bila sa mamom - pričala je Mia za TV Adria.

Problem sa zdravljem

Borisavljevićeva je otkrila detalje zdravstvenih problema koji su nastali kad joj je rođena sestra napustila Srbiju.

- Najgore mi je bilo kad je Iva otišla u Australiju. Tad sam se osećala kao da sam sama na svetu, bila mi je to velika životna promena. Započela sam karijeru i nisam imala sa kim to da podelim. Nisam jela i imala sam problema sa varenjem. Imala sams strah da li ću moći da ispratim taj tempo života, radila sam, trenirala, pevala, išla na probe... Nisam ni primetila da mi pada kilaža, ljudi kod kojih sam živela su zvali moje roditelje i rekli da izgledam jako loše. Povraćala sam posle svakog obroka, na kraju je sve bilo iz glave... Ta muka je trajala godinu dana, imala sam oko 56 kilograma. Ali imala sam dvadesetak godina i to sve može da se izdrži kad si mlad - pričala je pevačica.

Autor: M.K.