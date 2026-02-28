AKTUELNO

Domaći

DRUGAČIJI SPOMENIK, GROB PREKRIVEN CVEĆEM, ŽITO, VINO I SVEĆA: Danas se obeležava godinu dana od smrti Saše Popovića, udovica Suzana sa ćerkom stigla na groblje (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, pink.rs ||

Danas, 28. februara, na Novom bežanijskom groblju, obeležava se godinu dana od smrti estradnog maga Saše Popovića.

Medijski mag Saša Popović, napustio nas je pre skoro godinu dana nakon borbe protiv duge i teške bolesti. Pomen povodom njegove smrti održava se danas, 28. februara, u 12 časova na Novom bežanijskom groblju u Beogradu.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

Na groblju pred pomen prisutne je zatekla tužna scena. Bele ruže u obliku srca, ali i žito, koje će se služiti. Prvi od pevača pojavio se Filip Mitrović. Ubrzo je stigla i Sašina udovica Suzana Jovanović sa ćerkom Aleksandrom.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

Ceo grob prekriven je cvećem, a najviše pažnje privlače bele ruže u obliku srca. Na grobu je postavljeno žito, vino i sveća, kako običaji nalažu.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

Potresna čitulja porodice

Dan pred odlazak na pomen njegovi najmiliji, udovica Suzana, ćerka Aleksandra, sin Danijel i trudna snaja Tijana dali su čitulju i istakli da vreme ne leči njihove rane zbog njegovog odlaska.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

Foto: Pink.rs/N. Brajović

"Godina dana bez tvog glasa, bez tvog smeha i tvoje snage. Nedostaješ nam u svakom trenutku, u svakoj tišini, u svakom okupljanju. Vreme nije ublažilo tugu, samo je potvrdilo koliko je naša ljubav prema tebi večna. Zauvek si deo nas", stoji u čitulji porodice Saše Popovića.

Foto: Printscreen/Novosti

Inače, malo je poznato da je u međuvremenu došlo do izmene prvobitnog izgleda Sašinog spomenika, koji je podignut nakon što se navršilo četrdeset dana od smrti. Naime, nakon sahrane i postavljanja spomen-obeležja, udovica je imala poseban zahtev – da se slova ispod Sašine fotografije zamene. Porodica je želela diskretnu, ali vidljivu promenu, pa su umesto prvobitnih postavljena nova, nešto veća slova.

Autor: M.K.

#Aleksandar Saša Popović

#Groblje

#Suzana Jovanović

#godišnjica

