OVO JE SPECIJALNA USTANOVA U KOJOJ JE SMEŠTEN SIN POZNATE HRVATICE: Ona se oglasila na mrežama: Njegov drugi dom... (FOTO)

Morana Mamić, poznata hrvatska modna kreatorka i dizajnerka enterijera, na Instagramu okuplja više od 200.000 pratilaca, koji su privučeni njenom pozitivnom energijom i besprekornim stilom.

Ipak, iza njenog osmeha krije se priča o neverovatnoj snazi i majčinskoj ljubavi koja inspiriše mnoge.

Njena borba za sina Frana, koji se od rođenja suočava s teškom bolešću zbog medicinske greške, pokazuje koliko su ljubav i podrška ključni u najtežim trenucima. Njena priča podseća na važnost empatije i zahvalnosti prema onima koji brinu o najranjivijima.

- Osmeh je napunio 27 godina... nikad jači, zdraviji, lepši i predivniji... Za Franu razni doktori godinama govore, 'ne znamo kako, medicinsko je čudo'... Po njima, odavno je trebao biti s anđelima. A, ne znaju oni, da ovu tvrđavicu snage, volje, ljubavi i želje za životom ništa ne može srušiti... I kad ponestane snage, kad se osmeh krene gasiti i sve počne urušavati, e tek tad smo najjači,“ napisala je Morana povodom Franovog 27. rođendana.

Fran već godinama živi u specijalizovanoj ustanovi, a Morana ne krije zahvalnost prema osoblju koje mu pruža svakodnevnu negu.

- Ovo je Franin drugi dom, a ja već godinama ne mogu dovoljno puta reći hvala za svako spašavanje života, hvala za svaki vaš osmeh, svaku negu, svako kupanje, svako hranjenje, hvala za svu ljubav, brigu i pažnju koju nesebično pružate godinama,“ napisala je uz fotografije iz ustanove.

Vodila sudski spor sa babicom

Morana je pet godina vodila sudski spor sa babicom odgovornom za grešku tokom porođaja, ali je na kraju odlučila da odustane. Kako je objasnila, „medicinska sestra će morati da živi sa svojom greškom, a ja od tužbi, ljutnje i besa nemam ništa.“ Umesto toga, fokusirala se na brigu o sinu i pronalaženje unutrašnjeg mira.

Na pitanje o proširenju porodice, Morana je jednom prilikom odgovorila: „Ja sam majka za jedno dete, za svog sina.“ Ova rečenica sažima njenu posvećenost i ljubav prema Franu, koji je, kako sama kaže, „najbolji deo nje.“

Autor: M.K.