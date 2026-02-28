SAŠINA PORODICA, PRIJATELJI I BROJNI POZNATI SE OKUPILI NA GROBLJU! Suzanu teše, ona u bundi s naočarima na licu: Ljubi i mazi spomenik, a ONI se ne odvajaju od nje, stigla i Popovićeva sestra

Danas se obeležava godinu dana od smrti Saše Popovića, a nešto pre 12 sati došla je porodica sa prijateljima na groblje.

Suzana je nosila crne naočare, kao i njena ćerka Aleksandra, a sa njima je došao i pevač Dejan Ćirković Ćira, koji se našao porodici da pomogne.

Suzana se obratila prisutnima, da bi odmah otišla do spomenika da ga poljubi i pomazi. Sa njom je sve vreme bila ćerka Aleksandra, koja se nije odvajala od nje.

Aleksandra i Suzana su se grlile pored spomenika, a scena je rastužila mnoge. Suzanin sin Danijel se takođe nije odvajao od spomenika, te je pitao prisutne da li nešto treba da se pomogne, a onda su čekali u redu da se pozdravljaju sa svima koji su došli da odaju počast Saši.

Na Sašin jednogodišnji pomen pristigao je veliki bropj prijatelja, saradnika i kolega, a među njima: Dragan Stojković Bosanac sa ćerkom Džidžom, Dragan Kojić Keba sa suprugom Oljom, Ana Sević, Milan Mitić, Ana Bekuta, Jelena Karleuša, Dragana Katić, Marija Šerifović, Tamara Milutinović, Aleksandra Mladenović, Dejan Ćirković Ćira, Tanja Savić i mnogi drugi...

Na pomen je pristigla i Sašina sestra Nena koja je nosila buket belog cveća koji je položila na grob. Sa Suzanom se prisno pozdravila i izgrlila.

Prijatelji govorili u Sašinu čast

Podsetimo, za Blic su nedavno govorili Sašini prijatelji, a posebno o svojim tugama, emocijama, najdražim uspomenama i sećanjima koje imaju sa Sašom i otkrili da je u njegovom domu i dalje sve baš kako je bilo dok je bio živ.

- Sašina porodica nas je pustila u porodični dom. Mi smo kadrove sa Suzanom, njihovim sinom Danijelom i ćerkom Aleksandrom snimili su njihovoj dnevnoj sobi. To je bilo jako emotivno, tu su Sašine stvari, Saša se tu oseća u kući. Govorili su na kom trosedu je voleo da leži i gleda fudbal, tenis, turske serije. Zbog Suzane je to zavoleo... Svoju najveću želju nije ispunio – ispričala je njegova bliska prijateljica Vesna Milanović tom prilikom.

