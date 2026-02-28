AKTUELNO

Jelena Karleuša stigla na pomen Saši Popoviću u OVOM IZDANJU: U suzama poljubila spomenik, pa zagrlila Suzanu, a onda prišla njihovoj ćerki Aleksandri! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Brajović ||

Jelena Karleuša je u pratnji saradnika i prijatelja Zorana Birtaševića došla na pomen povodom prve godišnjice smrti Saše Popovića.

U plavom, sa kapuljačom na glavi i naočarima, Jelena nije krila emocije kada je prišla da poljubi spomenik. Ona se potom čvrsto zagrlila sa Suzanom, Sašinom udovicom.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

Foto: Pink.rs/N. Brajović

Jelena je zatim prišla Sašinoj i Suzaninoj ćerki Aleksandri i sve vreme bila uz nju.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

Na Sašin jednogodišnji pomen pristigao je veliki bropj prijatelja, saradnika i kolega, a među njima: Dragan Stojković Bosanac sa ćerkom Džidžom, Dragan Kojić Keba sa suprugom Oljom, Ana Sević, Milan Mitić, Ana Bekuta, Jelena Karleuša, Dragana Katić, Marija Šerifović, Tamara Milutinović, Aleksandra Mladenović, Dejan Ćirković Ćira, Tanja Savić i mnogi drugi... 

Foto: Pink.rs/N. Brajović

Potresna čitulja porodice

Dan pred odlazak na pomen njegovi najmiliji, udovica Suzana, ćerka Aleksandra, sin Danijel i trudna snaja Tijana dali su čitulju i istakli da vreme ne leči njihove rane zbog njegovog odlaska.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

"Godina dana bez tvog glasa, bez tvog smeha i tvoje snage. Nedostaješ nam u svakom trenutku, u svakoj tišini, u svakom okupljanju. Vreme nije ublažilo tugu, samo je potvrdilo koliko je naša ljubav prema tebi večna. Zauvek si deo nas", stoji u čitulji porodice Saše Popovića.

Autor: M.K.

