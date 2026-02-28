Džidža posle gubitka bebe prvi put u javnosti, evo kako izgleda nakon bolnog životnog udarca: Sa ocem došla na pomen Saši Popoviću, nije mogla da obuzda suze (FOTO)

Aleksandra Stojković Džidža i Dragan Stojković Bosanac došli su na pomen Saši Popoviću.

Ćerka i otac stigli su zajedno među prvima na pomen, a ovo je ujedno i pevačicno prvo pojavljivanje na nekom javnom mestu među kolegama, otkad je izgubila bebu. Pre njih, na groblje je stigla Sašina udovica Suzana sa porodicom.

Inače, pevačica Aleksandra Stojković Džidža pre skoro tri meseca je izgubila bebu, nakon čega se povukla iz javnosti kako bi težak period prebrodila uz najbliže. Sada se polako vraća muzici ali i treninzima, pa je dala veliku ispovest o svemu kroz šta je prošla.

- Oporavila sam se i jača sam, i jači smo. Trudimo se da se ne vraćamo na to što je bilo. Bilo je razgovora između mene i njega, sa našim porodicama, prosto svi su nam se našli i bili su uz nas - rekla je Džidža nedavno i dodala:

- Niko me nije razočarao, svi su bili tu. Nećemo odustati, idemo dalje i nadamo se nečemu lepom - rekla je pevačica koja se povukla da svoju tugu iznese uz najbliže.

- Ovo nas je učvrstilo. Imala sam padove emotivne posle toga, ali on je to umeo da prepozna, ostao je uz mene. Dosta smo se zbližili, pogotovo nakon toga. To sa njim je do kraja života što se mene tiče, a on kako razmišlja, pitajte ga - poručila je nedavno kroz osmeh.

