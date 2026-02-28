POTRESNA SCENA NA POPOVIĆEVOM JEDNOGODIŠNJEM POMENU! Udovica Suzana se slomila, prolila gorke suze na Sašinom grobu, pa se obratila prisutnima (FOTO+VIDEO)

Tuga i bol ne prolaze!

Porodica, prijatelji i saradnici okupili su se na Novom bežanijskom groblju kako bi obeležili prvu godišnjicu smrti Saše Popovića, jednog od najuticajnijih ljudi domaće muzičke scene.

U tišini i uz mnogo emocija, prisutni su odali počast čoveku koji je ostavio neizbrisiv trag u estradnom svetu.

Suzana je sve vreme plakala držeći sveću u rukama, a ova scena je potresla mnoge. Uz nju su sve vreme ćerka Aleksandra, koju je dobila sa Popovićem i sin Danijel iz njenog prethodnog braka.

Sašina udovica se obratila prisutnima nakon pomena.

- Hvala svima koji ste došli da odamo počast našem Saletu - obratila se Suzana prisutnima nakon pomena kroz suze.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Bele ruže ostavljene na grobu

Inače, na prvu godišnjicu smrti na njegovom grobu postavljeno je nekoliko velikih suza od belog cveća, žito, rakija, tamjan.I godinu dana kasnije, tuga za Sašom Popovićem ne jenjava, a porodica i prijatelji još jednom su pokazali koliko je bio voljen i poštovan.

