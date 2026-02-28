AKTUELNO

POPOVIĆEVOJ ĆERKI NA GROBJU PRIŠAO ČOVEK S KOVERTOM: Šapnuo joj šta je doneo, a ona ovako reagovala! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Brajović ||

Porodica, prijatelji i saradnici okupili su se na Novom bežanijskom groblju kako bi obeležili prvu godišnjicu smrti Saše Popovića, jednog od najuticajnijih ljudi domaće muzičke scene.

U tišini i uz mnogo emocija, prisutni su odali počast čoveku koji je ostavio neizbrisiv trag u estradnom svetu, a posebnu pažnju privukao je čovek koji je prišao Suzaninoj ćerki, te joj je uručio kovertu.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

Prvi menadžer Saše Popovića, Boško Poluga, poznatiji kao Boro, iznenadio je porodicu poklonom – starim fotografijama iz Sašinih ranijih godina.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

- Ove slike su deo njegovog života koji ne sme biti zaboravljen. Hteo sam da ih podelim sa porodicom jer one pričaju priču o njegovim počecima - rekao je Boro, izazvavši snažne emocije među prisutnima, a Aleksandra mu se ljubazno zahvalila.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

Autor: M.K.

