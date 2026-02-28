POPOVIĆI OČEKUJU PRINOVU, BOG ŠALJE UTEHU! Sveštenik održao emotivan govor, Suzana jeca, suze same teku: Pomenite ga u molitvi

Na Novom bežanijskom groblju porodica je dala pomen Saši Popoviću, a reči sveštenika su sve ganule.

Udovica Saše Popovića nije mogla da zadrži suze, pa je par puta i zajecala, dok je pop držao govor.

- Braćo i sestre. Danas na godišnjicu smrti našeg Saše, on nas je sabrao i pozvao da se pomolimo na pokoj njegove duže. Ono što znamo kao ljudi, jeste da se ne spašavamo kao pojedinci, nego kao bića zajednice. Mi smo stvoreni da bi živeli u ljubavi sa drugima, sa bližnjima, najpre sa Bogom. Podsećam, da činimo ono što je hrišćansko, da našeg Sašu ne zaboravljamo u molitvama. Neka to bude jedan mali dar naše ljubavi, jedno drago sećanje i uzvraćanje na mnoštvo dobara koje je on nama činio. Pokažimo ljubav na delu. Naš Saša je imao taj blagoslov da bude iz svešteničke kuće, on je bio duboko hrišćanin i služio je Bogu i ljudima najbolje što je mogao. Daće Bog da uskoro i Popovići dočekaju prinovu i to jedna divna vest da nikada ne ostavlja čoveka neutešnog, nego uvek šalje utehu baš na ovaj način, a to je novi život koji se stvara i koji će uskoro da se rodi - rekao je u govoru sveštenik.

Prvi menadžer Sašin njegovog ćerki uručio kovertu

U jednom trenutku je Sašinoj ćerki prišao čovek koji joj je uručio kovertu.Prvi menadžer Saše Popovića, Boško Poluga, poznatiji kao Boro, iznenadio je porodicu poklonom – starim fotografijama iz Sašinih ranijih godina.

- Ove slike su deo njegovog života koji ne sme biti zaboravljen. Hteo sam da ih podelim sa porodicom jer one pričaju priču o njegovim počecima - rekao je Boro, izazvavši snažne emocije među prisutnima, a Aleksandra mu se ljubazno zahvalila

