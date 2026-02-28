TUGU ĆE NEKAKO NADOMESTITI DOLAZAK MALOG ANĐELA: Suzana Jovanović otkrila kako će se zvati njena UNUKA, pa otkrila da joj je zbog jedne stvari puno srce, a radi se o filmu o Saši! (VIDEO)

Popovićeva udovica nakon pomena otvorila dušu pred okupljenim novinarima.

Na Novom bežanijskom groblju porodica je dala pomen Saši Popoviću, a reči sveštenika su sve ganule. Udovica Saše Popovića nije mogla da zadrži suze, pa je par puta i zajecala, dok je pop držao govor.

Nakon pomena, Suzana je govorila pred okupljenim novinarskim ekipama i tom prilikom otkrila kako će se zvati njena unuka, koju će joj podariti sin Danijel i njegova supruga, a onda priznala i koliko joj je drago zbog jedne stvari kada je u pitanju film o Popoviću.

- Ima nekih momenata gde ljudi pričaju, Sale Matić, Rada Manojlović, da ne otkrivam sada... Gde ja znam kakav je Sale i kakav je čovek bio, ali kad čuejte kako je on nekome pomogao, rešio neki problem, meni je srce kao vasiona, milo vam je da to čujete... Ja znam kakvog sam čoveka imala pored sebe, ali kad čujete to onda je to mnogo lepše. Često ga sanjam, sanjam ga da je uvek veseo i sad nekome diriguje... Barem ga ja tako vidim u snu. Sanjam ga iz perioda kad smo se zabavljali, kad smo počeli da živimo zajedno... Zamolila sam Boga da ga ne sanjam iz poslednjeg perioda kad je bio bolestan, kad mu je bilo teško, kad je smrašo. Znam da mu je tamo lepo i da nas čeka tamo negde, svi ćemo opet biti zajedno, sve je u Bibliji zapisano... - rekla je Popovićeva udovica i dodala:

- Ovo nije kraj, malopre sam ocu Predragu rekla da ja sve ovo radim jer sam Hriščanin i verujem u Boga, ali kao da to radim u nekom bestežinskom stanju da to nisam ja. Strepim da li sam sve uradila i da li sam sve običaje ispoštovala... Kao što reče otac Predrag: ''Bog vas ostavi u tuzi, ali vam uvek nešto da...''. Tu tugu nekako nadomesti... Često čujem da je došlo rođenje nekog malog anđela. Bog zna najbolje šta je nama potrebno. Stiže i nama jedan mali anđeo, devojčica je i zvače se Marta, čeka da uđe u mart - poručila je Suzana.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: M.K.