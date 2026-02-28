AKTUELNO

Domaći

EVO ŠTA JE BILO U MISTERIOZNOM PISMU KOJE JE DOBILA ĆERKA SAŠE POPOVIĆA! Nije mogla ni da nasluti šta je u koverti: Imala je dve godine kad se to desilo (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Blic, Foto: Pink.rs ||

Ćerki Saše Popovića, Aleksandri, danas je na pomenu prišao menadžer Bora, prvi saradnik "Slatkog greha" svojevremeno, te joj je dao sliku kao uspomenu.

Tada je Aleksandra, kako je menadžer objasnio, imala dve godine, a slika je nastala prilikom useljenja.

- Ja sam prvi menadžer Slatkog greha i sa Sašom sam radio na sastavu Lira šou. To je bilo davno, naš prvi susret desio se u Smederevskoj Palanci, a posle smo stalno sarađivali. Posle smo čekali veliki dan, da se dođe u Beograd i da se sa Zaharom radi na pesmi Čačak.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

- Posle smo svirali u hotelu, desila se velika turneja i nastavili smo saradnju. Posle sam zbog nekih problema morao sve da prekinem. Aleksandri sam dao sličicu kada je imala dve godine. Kada sam bio kod Saše u kući na useljenju. Bili smo supruga i ja dragi gosti, čuvao sam dugo tu sliku i sada sam dao Aleksandri da ima uspomenu na svoga tatu i nas - rekao je menadžer posle pomena, pa je dodao:

Foto: Pink.rs/N. Brajović

- Divno je da smo živeli u vremenu kada je živeo i stvarao Saša Popović, to moram da kažem.

Aleksandra se zahvalila na poklonu

Inače, Aleksandra mu se uredno zahvalila na poklonu, a on je potom razgovarao sa Suzanom i okupljenim pevačima, čije karijere poznaje i prati dugi niz godina.

Autor: M.K.

#Pismo

#Pomen

#Saša Popović

#koverta

#ćerka

POVEZANE VESTI

Domaći

Rekao mi je da će pobediti bolest: Otkriveni detalji poslednjeg razgovora Saše Popovića i njegovog prvog menadžera

Domaći

ŽELIM DA ZNAŠ... Ćerka Saše Popovića objavila jaku poruku, napisala dve rečenice koje ODZVANJAJU

Domaći

PRVI BOŽIĆ NAKON ODLASKA SAŠE POPOVIĆA! Iskrena ljubav i poštovanje koje je trajalo godinama: Ovo je priča Suzane Jovanović o životu sa estradnim mago

Domaći

'PEVAĆE JOŠ VEČERAS I ONDA JE VODIM!' Hit priča Saše Popovića! ''Muž mislio da ga vara, a onda se pojavila BRENA, imala je 100 KG''

Domaći

Nije je zanimao GLAMUR: Ćerka Saše Popovića napustila je fakultet i otišla na zanat, evo kojim poslom se Aleksandra bavi

Domaći

PRVI ROĐENDAN BEZ SAŠE POPOVIĆA: Evo koliko godina danas puni Suzana Jovanović