EVO ŠTA JE BILO U MISTERIOZNOM PISMU KOJE JE DOBILA ĆERKA SAŠE POPOVIĆA! Nije mogla ni da nasluti šta je u koverti: Imala je dve godine kad se to desilo (VIDEO)

Ćerki Saše Popovića, Aleksandri, danas je na pomenu prišao menadžer Bora, prvi saradnik "Slatkog greha" svojevremeno, te joj je dao sliku kao uspomenu.

Tada je Aleksandra, kako je menadžer objasnio, imala dve godine, a slika je nastala prilikom useljenja.

- Ja sam prvi menadžer Slatkog greha i sa Sašom sam radio na sastavu Lira šou. To je bilo davno, naš prvi susret desio se u Smederevskoj Palanci, a posle smo stalno sarađivali. Posle smo čekali veliki dan, da se dođe u Beograd i da se sa Zaharom radi na pesmi Čačak.

- Posle smo svirali u hotelu, desila se velika turneja i nastavili smo saradnju. Posle sam zbog nekih problema morao sve da prekinem. Aleksandri sam dao sličicu kada je imala dve godine. Kada sam bio kod Saše u kući na useljenju. Bili smo supruga i ja dragi gosti, čuvao sam dugo tu sliku i sada sam dao Aleksandri da ima uspomenu na svoga tatu i nas - rekao je menadžer posle pomena, pa je dodao:

- Divno je da smo živeli u vremenu kada je živeo i stvarao Saša Popović, to moram da kažem.

Aleksandra se zahvalila na poklonu

Inače, Aleksandra mu se uredno zahvalila na poklonu, a on je potom razgovarao sa Suzanom i okupljenim pevačima, čije karijere poznaje i prati dugi niz godina.

Autor: M.K.