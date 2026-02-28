Povodom godišnjice smrti Saše Popovića, brojne javne ličnosti okupile su se danas kako bi odale počast preminulom muzičkom producentu, a među pevačica posle dužeg vremena u javnosti se pojavila i Sanja Đorđević.
Sanja Đorđević je, vidno emotivna, stajala pored Sašinog groba, sakrivajući lice naočarima za sunce. Nakon završetka pomena, prišla je spomeniku, poljubila ga i zapalila sveću.
Ona je imala zdravstvene probleme, zbog čega se retko pojavljivala u javnosti, a njen dolazak iznenadio je mnoge.
Imala mononukleozu
Pevačica je prošle godine otkrila da je imala ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući mononukleozu, zbog koje je šest meseci bila vezana za krevet.
