NEPRIJATNA SCENA: Karleuša i Bekuta se srele na Popovićevom pomenu, a evo kako su se ponašale (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Brajović ||

Ono što je svima upalo u oči na pomenu Popoviću jeste da se Karleuša i Ana Bekuta nisu pozdravile.

Na Novom bežanijskom groblju u Beogradu danas je održan pomen povodom godišnjice smrti Saše Popovića, koji je preminuo pre godinu dana nakon duge borbe sa teškom bolešću.

Na groblje su stigli porodica i najbliži prijatelji – supruga Suzana Jovanović sa ćerkom Aleksandrom i sinom Danijelom, kao i njegova sestra. Prvo su prisutni zatekli bele ruže u obliku srca i žito koje će se služiti tokom pomena, što je deo običaja.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

Među javnim ličnostima koji su došli da daju počast bili su Filip Mitrović, Dragan Kojić Keba sa suprugom Oljom, Dragan Stojković Bosanac sa ćerkom Džidžom, Ana Sević, Milan Mitrović, Aleksandra Mladenović, Tamara Milutinović, Ana Bekuta, Jelena Karleuša, Dragana Katić, Tanja Savić, Sanja Đorđević, Jovana Tipšin i drugi.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

Na pomen je došla i Jelena Karleuša, koja se pozdravila sa udovicom i poljubila fotografiju Saše Popovića na grobu. Ono što je svima upalo u oči jeste da se Karleuša i Ana Bekuta nisu pozdravile. Bekuta je sve vreme ignorisaka Jelenu na pomenu Saši Popoviću i pila je kafu, čak i gledala u njenom pravcu, ali se nisu pozdravile.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

