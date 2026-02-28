AKTUELNO

Zloupotrebljavaju Ninovu smrt da bi mene povredili... Sandra Rešić otkrila s kakvim se zluradim komentarima susreće 18 godina nakon gubitka oca, ovim ŠOKIRALA sve!

Bez dlake na jeziku!

Pevačica i bivša učesnica rijalitija ''Zadruga'' Sandra Rešič bila je gost emisije ''Magazin In'', a tom prilikom govorila je o zluradim komentarima sa kojima se susreće i nakon 18 godina od smrti oca, poznatog pevača Nina Rešića.

- Meni i dalje zameraju zašto ne tugujem i posle 18 godina me pitaju: ''Šta ćeš na očev rođendan posle 18 godina da radiš danas?''. Kad sam dobila to pitanje prvo nisam, znala šta da odgovorim, drugo ne znam šta bih trebalo da odgovorim 18 godina posle njegove smrti. Da igram i da pevam? On je bio druge vere, ali ne znam šta... Ljudi vole patetiku, ja nisam po prirodi patetična. Ne volim da me posmatrjau kao žrtvu, to nikada neću biti, mogu da me posmatraju kao vešticu, što često jesam, ali mislim da treba da nastavim da živimo svoj život - rekla je Sandra i dodala:

- Da, zloupotrebljavaju Ninovu smrt da bi mene povredili... Zato se slažem da moramo malo više da poradimo na stidu, lično ja ne... - poručila je pevačica.

