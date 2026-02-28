BOLELO ME JE I BOLI I DANAS: Goca Tržan otkrila da je duboko povredila muža Rašu, pa priznala da je bila spremna na posledice

Pokajala se zbog svoje greške!

Pevačica Goca Tržan tokom gostovanja u emisiji ''Magazin In'' otkrila je da je svog supruga Radomira Rašu Novakovića duboko povredila tokom prve godine braka, zbog čega se iskreno pokajala, ali je bila spremna na posledice.

- Duboko se kajem jer sam povredila svog muža u prvoj godini braka, pre jedno 10 godina. Baš sam ga povredila i bilo mi je jako krivo, bila sam spremna na bilo kakvu posledicu. Ja sam od onih ljudi koji kad pogreše stanu i kažu: ''To je to, nemam nikakvo opravdanje, mogu samo da se izvinim i da to više nikad ne ponovim...'' - otkrila je pevačica i dodala:

- Bolelo me je i boli i danas kad se setim... Mislim da svako ko je loše nekome uradio i iskreno se kaje uvek postoji određena doza bola i stida zbog toga - poručila je Goca u ''Magazinu In''.

Autor: M.K.