Ne shvataš ko je pored tebe, ko se bori za tebe i ko ti pruža ljubav: Sale Tropiko priznao zbog čega se najviše kaje, posle razvoda okrenuo novi list!

Shvatio je svoje greške!

Frontmen grupe ''Tropiko bend'' Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, tokom gostovanja u emisiji ''Magazin In'' otvoreno je govorio o tome zbog čega se najviše kajao u ljubavi.

Tom prilikom, Sale je otkrio da je nakon razvoda od koleginice Jovane Pajić vrlo brzo shvatio svoje greške.

- To je taj momenat kada su ti preči oni koji su ti nebitni, a ne shvataš ko je pored tebe, ko se bori za tebe i ko ti pruža ljubav. Shvatio sam to vrlo brzo nakon što mi se sve u životu desilo što mi se desilo. Sad živim drugim životom, nemam vremena za nebitne ljude, već samo za porodicu i za svoje bližnje, što mi je veliko životno olakšanje. Rekao sam to ljudima koje sam povredio i sada mnogo vodim računa o mojim bliskim ljudima kojih sada ima mnogo malo i prijatelja ima mnogo malo. To je najbolje na svetu - rekao je Sale Tropiko i dodao:

- Jednostavno kada te život brzo pretumba i prevrne te i ako ostaneš neosvešćen onda imaš veliki problem, a ja sam se plašio baš da se ne osvestim. Stani malo, gde si pošao, otišao ti je ego gore, svi te vuku, a zapravo te vuku na dno... Ti sam moraš da se izboriš kroz patnju, tako da to je to - poručio je pevač u ''Magazinu In''.

Autor: M.K.

