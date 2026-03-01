AKTUELNO

NIKAD BEZOBRAZNIJE IZDANJE ĐINE DŽINOVIĆ: Skinula skoro sve sa sebe, a zbog njenog struka i trbušnjaka svi zanemeli (FOTO)

Đina Džinović izazvala je pažnju snimkom iz Dubaija, gde se u mini bikiniju pohvalila izvajanim telom i mišićima na stomaku.

Đina Džinović podelila je snimak iz Dubaija, gde je pokazala svoje telo u mini bikiniju. Đina se snimala ispred ogledala, što je izazvalo lavinu reakcija na društvenim mrežama. 

Đina Džinović, pozirala je u crnom donjem delu kupaćeg kostima i topu.Ćerka Harisa Džinovića i Meline pokazala je izvajano telo, te mišiće na stomaku. Uzak struk i trbušnjaci bili su u prvom planu.

Napustila Srbiju zbog dečka

Đina Džinović navodno više ne živi u Srbiji, a odluku da napusti vilu na Senjaku donela je zbog novog dečka. Ona je sada otišla u Španiju gde je ponela sve svoje stvari i skućila se u Barselonu.

Đina Džinović svakodnevno na mrežama objavljuje snimke i fotografije na kojima pokazuje kako se provodi po restoranima, tržnim centrima, uživa na plažama, ali i igra tenis. Oko nje je uvek sve luksuzno, a ovaj život na visokoj nozi provodi sa novim dečkom.

- Đina je poslednjih meseci prolazila kroz izuzetno stresan period i njoj je bila potrebna pauza. Odnedavno se viđa sa momkom koji već godinama živi u Španiji, i smatrala je da je jedino logično rešenje da se preseli kod njega i uživa daleko od očiju javnosti - otkriva izvor blizak Džinovićevoj.

