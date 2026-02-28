Sloba i Jelena Radanović zarobljeni na Maldivima, ne znaju kako će za Srbiju: Poznati par u kandžama vatrenog sukoba na Bliskom istoku!

Sloba Radanović trenutno sa porodicom boravi na Maldivima. Njegova supruga Jelena se oglasila na Instagramu i otkrila u kakvom problemu su se našli zbog rata na Bliskom istoku.

Naime, većina zemalja Emirata zatvorila je vazdušni prostor i obustavila letove, te su se brojni turisti našli u problemu. Među njima su i Sloba i Jelena Radanović koji, kako bi se vratili u Srbiju, treba da presedaju u neku od zemalja Bliskog istoka.

- Braćo Srbi na Maldivima, kako ćemo kući? - napisala je ona.

Inače, Jelena je nedavno u intervjuu za "Amidži šou" priznala s kakvim se sve problemima suočila na početku ljubavne veze sa Radanovićem.

- To je bio pakao, majke mi. Ja nisam mogla da verujem da postoje takvi ludaci, užasno mi je bilo, ali je kratko trajalo. Sloba mi je dosta pomogao, objasnio da to nije prosečan stanovnik Srbije, nego tamo neki ljudi specifični, koji su to gledali i to doživljavaju na svoj način - prisetila se Jelena i otkrila koliko joj je tada bilo teško.

- Bukvalno anksioznost, ne mogu da odem do prodavnice. Zamišljam da niko ništa ne radi, samo sede i gledaju:"Evo je ova iz novina", a ustvari ljude boli uvo za tebe.

Autor: D. T.