Biljana Tipsarević objavila jeziv prizor iz Dubaiju: Zgrade gore, u blizini njenog smešetaja PALA BOMBA (VIDEO)

Biljana Tipsarević trenutno se nalazi u Dubaiju odakle se oglasila i podelila uznemirujuću fotografiju i snimak. Kako možemo videti, njen smeštaj se nalazi u blizini mesta gde je bačena bomba, te je sa prozora uslikala zgradu u crnom dimu.

Biljana je potom podelila jeziv snimak zgrade koja gori, a u opis je samo stavila emotikon ruku koje se mole i slomljeno srce.

Ona je samo nekoliko sati ranije uživala sa prijateljicama u restoranu, ne sluteći da će se odmor pretvoriti u horo i da će biti ratno stanje.

POZNATA SRPKINJA ZAROBLJENA U DUBAIJU: Čula sam bombu, izjurila iz zgrade, sve se treslo... (VIDEO)

