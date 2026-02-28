Biljana Tipsarević objavila jeziv prizor iz Dubaiju: Zgrade gore, u blizini njenog smešetaja PALA BOMBA (VIDEO)

Biljana Tipsarević trenutno se nalazi u Dubaiju odakle se oglasila i podelila uznemirujuću fotografiju i snimak. Kako možemo videti, njen smeštaj se nalazi u blizini mesta gde je bačena bomba, te je sa prozora uslikala zgradu u crnom dimu.

Biljana je potom podelila jeziv snimak zgrade koja gori, a u opis je samo stavila emotikon ruku koje se mole i slomljeno srce.

Ona je samo nekoliko sati ranije uživala sa prijateljicama u restoranu, ne sluteći da će se odmor pretvoriti u horo i da će biti ratno stanje.

Autor: D. T.