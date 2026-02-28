Traži mi reket od 600.000 evra! Aca Amadeus o intimnom snimku bivše žene i ćerki: Znam sa kojim učenikom me je varala!

Aca Amadeus trenutno se nalazi u Australiji, odakle se oglasio kako bi govorio o porodičnim odnosima koji danima intrigiraju javnost. Muzičar je optužio bivšu ženu da je imala odnose sa učenikom, a na optužbe o nasilju burno je reagovao.

Aca Amadeus tvrdi da je sa ćerkom u dobrim odnosima, te da je nju majka izmanipulisala da u javnosti govori loše o njemu.

- Desilo se to da sam ispeglao odnose sa ćerkom, hvala Bogu u dobrim smo odnosima. Zahvaljujući vama, sedmoj sili. Videću da se spusti lopta jer nije fer da majka gura ćerku da daje izjave. Ćerka nije ni kriva ni dužna. Ćerka nije videla i učestvovala samim činovima - rekao je on, a na pitanje da li je imao pozive od suda i policije za nasilje i pretnje smrću rekao je:

- Da li ste dobili moju presudu da nisam kriv? To je jedina presuda, četiri meseca sam bio u postupku, trajao je dokazni postupak i dokazano je da nijednom nisam pretio. Da nisam tukao krvnički dva sata bez prestanka, da nema povrede. To je palo u vodu. Meni je cela kuća bila ispisana: "Tukao me je krvnički dva sata bez prestanka", svaki zid mi je bio ispisan, a povrede nema. Hvala Bogu, ja sam oslobođen i sada ću naravno zbog toga naplatiti veliki novac.

Acu smo upitali i kada je došlo do porodičnih problema.

- Kad uđe narkomanija i droga u kuću... Meni niko nije verovao kada sam davao izjave pre nekoliko meseci. Naravno da nije, jer ovako izgledam. Sada kada postoji snimak sa učenikom, sada šalju videe. Policija mora da se umeša jer je profesor obljubio učenika. Ja sam sada u Australiji, vraćam se petog marta i podneću tužbu, teraću to... Ko je taj učenik koji na snimku govori: "To profesorka, bravo profesorka". Neka se ispita da li je maloletno lice ili ne.

Na pitanje kako je došao u posed snimka rekao je:

- Našao sam snimak na internetu, ja znam ime i prezime i ko je taj učenik. Ja ću pomoći policiji, imam prepiske i poruke. Kada mi je to stiglo u tri sata noću, hteo sam da padnem u nesvest. Sa njom se nisam čuo nikada, ne želi da priča sa mnom. Sa detetom sam super, na svu sreću.

Aca tvrdi da mu bivša traži 600.000 traži da vidi ćerku.

- Koja to majka zlostavlja tako dete i stavlja dete ispred sebe? Zašto ona ne daje izjave, kakve veze ima dete, ono ništa nije videlo? Dete ima 120 kilograma i leči se na psihijatriji. Zašto ona da da je izjavu? - rekao je i dodao:

- Peglam odnose sa detetom, da mogu da se vidim sa detetom. Uradiću i test na narkotike da se vidi da ih ne koristim. Majka ne dozvoljava, traži mi pola imovine da bih video svoje dete. Moja imovina je procenjena na 1.200.000. Traži mi 600.000 reket da bih video svoje dete.

Autor: D. T.