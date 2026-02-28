AKTUELNO

Domaći

Drama folk pevača i njegove trudne žene zbog ekspolozija u Dubaiju: Nadam se da ćemo stići kući!

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Pevač Dado Polumenta trenutno boravi na Maldivima sa trudnom suprugom Ivonom i decom, a povratak kući planiran je bio preko Dubaija.

Međutim, usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku i zatvaranja vazdušnog prostora u većem delu Ujedinjenih Arapskih Emirata, njihovo povratak je doveden u pitanje. Tim povodom oglasila se Ivona putem svog Instagram profila.

- Dragi ljudi, hvala što pitate i brinete. Da, trebalo je da se vraćamo preko Dubaija, ali za sada su svi letovi otkazani. Videćemo šta će biti kroz par dana kada bi trebalo da letimo. Nadam se da će se situacija smiriti i da ćemo stići kući - poručila je Ivona, supruga pevača Dada Polumente.

Porodica trenutno ostaje na Maldivima dok se ne steknu uslovi za bezbedan povratak, a brojni fanovi pevača uputili su im poruke podrške i želje da se što pre bezbedno vrate kući.

Prema navodima u Dubaiju je odjeknulo nekoliko eksplozija nakon što je Iran pokrenuo kontranapade posle zajedničkog udara Amerike i Izraela. Aktivirana je protivvazdušna odbrana, a na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vidi da je aerodrom u Dubaiju gotovo potpuno paralisan, dok su brojni letovi otkazani ili odloženi.

pročitajte još

Biljana Tipsarević objavila jeziv prizor iz Dubaiju: Zgrade gore, u blizini njenog smešetaja PALA BOMBA (VIDEO)

Autor: D. T.

#Dado Polumenta

#Ivona Polumenta

POVEZANE VESTI

Domaći

Važi za jednu od najlepših žena pevača: Udala se za 11 godina starijeg, a sada otkrila šta je radila na svom licu (FOTO)

Domaći

Ništa ne guramo pod tepih, delimo ljubav i bol: Dado i Ivona Polumenta progovorili o braku, ovo je njihova tajna za uspešan odnos

Domaći

Naš pevač i njegova supruga otvorili dušu o braku: Otkrili šta je tajna njihovog uspeha, pa priznali kako rešavaju probleme

Domaći

UROŠ ŽIVKOVIĆ SE OŽENIO U TAJNOSTI: Procurila fotka pevača i njegove trudne žene s venčanja, evo kako izgledaju mladenci (FOTO)

Domaći

Pevač oženio profesorku veronauke, a onda ga ostavila posle pet meseci! Dado Polumenta progovorio o prvom braku pa priznao: Katastrofalna greška je ..

Domaći

TEŠKA ISPOVEST FOLK PEVAČA! Progovorio o bolesnoj sestri koja je 30 godina u kolicima!