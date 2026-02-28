Drama folk pevača i njegove trudne žene zbog ekspolozija u Dubaiju: Nadam se da ćemo stići kući!

Pevač Dado Polumenta trenutno boravi na Maldivima sa trudnom suprugom Ivonom i decom, a povratak kući planiran je bio preko Dubaija.

Međutim, usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku i zatvaranja vazdušnog prostora u većem delu Ujedinjenih Arapskih Emirata, njihovo povratak je doveden u pitanje. Tim povodom oglasila se Ivona putem svog Instagram profila.

- Dragi ljudi, hvala što pitate i brinete. Da, trebalo je da se vraćamo preko Dubaija, ali za sada su svi letovi otkazani. Videćemo šta će biti kroz par dana kada bi trebalo da letimo. Nadam se da će se situacija smiriti i da ćemo stići kući - poručila je Ivona, supruga pevača Dada Polumente.

Porodica trenutno ostaje na Maldivima dok se ne steknu uslovi za bezbedan povratak, a brojni fanovi pevača uputili su im poruke podrške i želje da se što pre bezbedno vrate kući.

Prema navodima u Dubaiju je odjeknulo nekoliko eksplozija nakon što je Iran pokrenuo kontranapade posle zajedničkog udara Amerike i Izraela. Aktivirana je protivvazdušna odbrana, a na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vidi da je aerodrom u Dubaiju gotovo potpuno paralisan, dok su brojni letovi otkazani ili odloženi.

Autor: D. T.