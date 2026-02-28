Čeda i Aca zbog smrtnog slučaja napustili Srbiju: Kos zavijen u crno, političar svim srcem uz njega

Čedomir Jovanović i Aleksandar Kos hitno su otputovali u Bosnu i Hercegovinu nakon što je političarev blizak prijatelj doživeo veliki porodični gubitak. Danas je u rodnoj Dubici sahranjen njegov teča, a bol zbog oproštaja okupila je porodicu i najbliže u tišini i dostojanstvu.

Kako Kurir saznaje, Kos je imao izuzetno težak dan. Lider LDP-a, poznat po dugogodišnjim prijateljstvima i snažnim ličnim vezama, nije želeo da svog najboljeg druga pusti da sam krene na put tuge. Bez mnogo razmišljanja odlučio je da pođe sa njim. Kako Kurir saznaje, Čeda je insistirao da zajedno otputuju, želeći da mu pruži podršku u trenucima kada je ona najpotrebnija.

Put do Bosne i Hercegovine protekao je u tišini, obojen emocijama i mislima koje prate svaki oproštaj. U ovakvim situacijama reči često nisu dovoljne, ali prisustvo bliske osobe znači više od bilo kakve utehe. Upravo to zajedništvo i solidarnost obeležili su ovo putovanje.

Na sahrani u Dubici okupili su se rodbina, prijatelji i poznanici kako bi pokojniku odali poslednju počast. Atmosfera je bila ispunjena tugom, ali i dostojanstvom, dok su se prisećali života i dela čoveka koji je ostavio dubok trag u svojoj porodici.

Ovaj gest pokazuje da su, uprkos brojnim obavezama i javnim nastupima, ljudske vrednosti i prijateljstvo iznad svega. U trenucima kada život donese najteže ispite, najvažnije je imati nekoga ko stoji uz vas rame uz rame, bez zadrške i bez uslova. To je slučaj u odnosu Čede i Ace – zajedno i u dobru i u zlu.

Autor: D. T.