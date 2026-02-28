AKTUELNO

Domaći

Čekamo da... Dušan Petrović sa devojkom Hrvaticom živi u Dubaiju, a sada se oglasio povodom rata na Bliskom istoku

Izvor: pink.rs/telegraf.rs, Foto: Instagram.com ||

Dušan Petrović je poznati srpski fotograf i kreator sadržaja, koji je stekao popularnost fotografisanjem poznatih ličnosti i lifestyle sadržaja, sa devojkom, hrvatskom influenserkom Emom Luketin, nedavno preselio u Dubai (UAE) i to im je sada glavno mesto stanovanja i rada.

Nakon današnjih dešavanja i haoičnog stanja koje se dešava na Bliskom istoku, poznati fotograf se oglasio:

- Ekipo, lakše mi je da vam svima odgovorim ovde, dobro sam, na sigurnom smo (nadam se da će tako i ostati) i čekamo da vidimo kako će se situacija dalje razvijati. Samo bih voleo da vas zamolim da ne prihvatate baš sve vesti zdravo za gotovo, pogotovo ove koje se kod nas plasiraju, jer je dosta preuveličano a neke se stvari nisu ni desile. Nije prijatno naravno, ali ostajemo mirni i nadamo se da će se sve uskoro smiriti - naveo je Dušan Petrović.

Par je u više regionalnih intervjua objasnio da su se preselili zbog novih izazova, inspiracije, internacionalnog dosega i boljih poslovnih prilika koje Dubai nudi kreatorima sadržaja i influenserima.

Oni žive i rade u Dubaiju, gdje grade svoju karijeru fotografa i influensera, koristeći grad kao globalnu pozadinu za sadržaje i profesionalne mogućnosti.

Autor: D .T.

#Dušan Petrović

POVEZANE VESTI

Politika

Skandal! Žuti tajkun Dušan Petrović organizovao upad na sajam Poljoprivrede u Bogatiću!

Domaći

Njegova smrt je i dalje misterija: Rođa Raičević je umro na današnji dan, njegove pesme obožavate, a JEDNA STVAR i dalje stoji u hodniku zgrade u kojo

Domaći

ŽIVI U VILI, A TROŠNA KUĆA MU PROPADA! Naš pevač se obezbedio na vreme, a komšije danas ovo pričaju o njemu: Više nas ne poznaje!

Domaći

KORISTIO SAM NARKOTIKE, NAJČEŠĆE VIKENDOM, ALI SAM VIŠE IMAO PROBLEM DA SE SKINEM SA... Harao je devedesetih, a sad otkrio najveći porok

Domaći

Naš folker imao 125 kilograma, pa se bacio na rigorozni trening: Sada ima 10 kilograma manje, a telo mu je ISKLESANO od mišića (FOTO)

Svet

Makron se oglasio zbog rata na Bliskom istoku: Iran nema drugu opciju osim ove, Francuska je spremna