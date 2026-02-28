Čekamo da... Dušan Petrović sa devojkom Hrvaticom živi u Dubaiju, a sada se oglasio povodom rata na Bliskom istoku

Dušan Petrović je poznati srpski fotograf i kreator sadržaja, koji je stekao popularnost fotografisanjem poznatih ličnosti i lifestyle sadržaja, sa devojkom, hrvatskom influenserkom Emom Luketin, nedavno preselio u Dubai (UAE) i to im je sada glavno mesto stanovanja i rada.

Nakon današnjih dešavanja i haoičnog stanja koje se dešava na Bliskom istoku, poznati fotograf se oglasio:

- Ekipo, lakše mi je da vam svima odgovorim ovde, dobro sam, na sigurnom smo (nadam se da će tako i ostati) i čekamo da vidimo kako će se situacija dalje razvijati. Samo bih voleo da vas zamolim da ne prihvatate baš sve vesti zdravo za gotovo, pogotovo ove koje se kod nas plasiraju, jer je dosta preuveličano a neke se stvari nisu ni desile. Nije prijatno naravno, ali ostajemo mirni i nadamo se da će se sve uskoro smiriti - naveo je Dušan Petrović.

Par je u više regionalnih intervjua objasnio da su se preselili zbog novih izazova, inspiracije, internacionalnog dosega i boljih poslovnih prilika koje Dubai nudi kreatorima sadržaja i influenserima.

Oni žive i rade u Dubaiju, gdje grade svoju karijeru fotografa i influensera, koristeći grad kao globalnu pozadinu za sadržaje i profesionalne mogućnosti.

Autor: D .T.