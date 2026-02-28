AKTUELNO

Oglasili se snajka i brat Teodore Džehverović posle bombaškog napada: Preselili se u Dubai sa ćerkicom, a sada...

Cela planeta bruji o ratnom stanju na Bliskom istoku, a nakon što su bombama pogođeni Dubai i Abu Dabi, na društvenim mrežama oglasili su se brojni poznati koji trenutno borave u ovim gradovima, ali i naši influenseri koju su se tamo pre izvesnog vremena preselili.

U Dubaiju živi rođeni brat pevačice Teodore Džehverović, Savo, zajedno sa ćerkicom i suprugom Adrijanom Kadar, poznatom influenserkom, koja se sada oglasila na mrežama.

- Dobijam mnogo poruka i hvala vam što brinete. Mi smo bezbedni i sa nama je sve u redu. Pratimo razvoj situacije i oslanjamo se isključivo na zvanične informacija. U ovakvim situacijama se informacije brzo šire i često nisu potpuno proverene, zato je i važno ostati miran i osloniti se na pouzdane izvore - napisala je ona i dodala:

- Naravno da nikome nije prijatno kada se ovakve stvari dešavaju, ali trenutno smo dobro i na sigurnom - poručila je Adriana.

