Pevača naterali da se oženi, a sada je otkrio veliku tajnu: Što je brzo, to je i kuso

Iako pevač Acko Nezirović retko govori o svom privatnom životu i svoje ljubavi ne eksponira javno, poznat je podatak da se ženio dva puta. Sada je otkrio jedan detalj za koji je malo ko znao.

Naime, jedan od najintrigantnijih detalja iz njegove prošlosti izneo je voditelj Zoran Pejić Peja, koji ga je javno upitao da li je tačno da je sa prethodnom suprugom stupio u brak pod ultimatumom, pošto je to bio jedini način da ode u Sjedinjene Američke Države.

Acko je potvrdio ovaj deo priče, ali je odlučio da zadrži diskreciju i ne otkriva previše detalja, kratko prokomentarisao: „Morao sam da je oženim, ali brzo smo se i razveli, sve što je brzo to je i kuso”.

Ipak, uprkos ovakvom iskustvu, pevač ističe da se oduvek maksimalno trudio da mu emotivni odnosi opstanu.

Kada je reč o njegovom ponašanju u ljubavi, Acko priznaje da je tip osobe koja voli mnogo, ali istovremeno zahteva da mu se ljubav u istoj meri uzvrati.

- Sve su moje veze dugo trajale i sve su bile sa mnogo ljubavi. Tip sam osobe koja kada voli mnogo, a znam da volim mnogo, onda tražim da mi se mnogo i uzvrati. Ja kidam da to traje što duže, ali kada vidiš da to ne može onda to pukne – ispričao je Acko.

Autor: D. T.