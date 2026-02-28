AKTUELNO

Sloba Radanović objavio poruke koje je dobio jer zbog rata ne može da se vrati u Srbiju: Zinulo vam d*pe da...

Izvor: pink.rs/telegraf.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevač Sloba Radanović trenutno je na Maldivima sa porodicom, a za sada je neizvesno kada i kako će se vratiti u Srbiju.

Njegova supruga Jelena je danas podelila poruku sa plaže: "Braćo Srbi na Maldivima, kako ćemo kući?", a sada se oglasio i Sloba. Objavio je poruke koje su mu stigle od nepoznate žene.

Bivša zadrugarka zarobljena u Dubaiju, usred lajva snimila napad: Jao, ljudi, opet je puklo!

- Bilo je najavljeno da će napasti Irak gluperde jedne, tada se ne ide nikuda, ali vama zinulo d**e da se dokažete. J***** vas Maldivi - poručila mu je žena i dodala:

- Sad uživaj sa tri deteta kad geografiju ne znate, a posebno ona tvoja žena izoperisana - napisala je još ona, na šta joj je pevač odgovorio:

Foto: Instagram.com

- Gospođo, napadnut je Iran, a ne Irak - napisao je Sloba Radanović, koji je ovu prepisku objavio na Instagram priči i dodao dve reči: "I tako...".

Autor: D. T.

#Sloba Radanović

